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賊釣魚線偷香油錢 狡辯推錢入功德箱
台中市李姓男子素行不良，涉嫌在去年9月間，利用釣魚線行竊土地公廟的功德箱內香油錢，得手1000元後，不忘移動監視器，隨後騎車逃逸。警方循線查獲李到案，李辯稱，當時有錢卡在功德箱，他為把錢推進功德箱，才利用釣魚線，為了避免誤會，移動監視器，沒想到「弄巧成拙」，台中地院審理後，認為李狡辯，若要證明清白，應該不移動監視器才對，依法判李拘役40天，得易科。
判決書指出，李姓男子（44歲）曾有毒品、恐嚇、傷害前科，曾入監服刑，素行不良，他因缺錢花用，涉嫌在去年9月12日凌晨零時許，騎母親名下的機車前往太平警分局轄內的一家土地公廟行竊，李利用釣魚線等工具，竊得功德箱內的1000元，李犯後還移動監視器，以掩飾犯行，李得手後騎車逃逸。
警方接獲土地公廟理事長報案後，根據監視器畫面，循線查出是李姓男子涉案。李到案後辯稱，他當時到土地公廟時，看到功德箱的投入口有卡紙鈔，他就以路旁撿到的線組，伸進香油錢箱內要把紙鈔「推進去」，他怕被廟方誤會有偷竊，所以移動監視器鏡頭，沒想到反而「弄巧成拙」。
台中地院簡易庭法官認為，全案有監視器畫面，李母的機車車主、被害的廟方證人證詞、警方的調查報告等證據，可證明李的犯行，若依照李的說詞，為了證明清白，應該是從頭到尾都不要移動監視器，豈有將監視器鏡頭移開之理，足見李卸責狡辯，不足採信，全案依竊盜罪，判拘役40天，得易科4萬元，可上訴。
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