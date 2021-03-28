禍從口出！ 莽男恐嚇要讓人無法排班被判拘役20天

「要叫人來處理你」，69歲陳姓男子被控於去年12月，在台南市麻豆轉運站，因故與邱姓男子發生口角後，涉嫌向邱恫稱要讓邱沒辦法在這邊排班，邱心生畏懼報警法辦起訴。台南地院依陳觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役20天，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，陳去年12月28日10點30分，在台南市麻豆轉運站，因故與邱發生口角。陳向邱恫稱：「你信不信，如果你再多話，我會讓你沒辦法在這邊排班」、「要叫人來處理你」等語，使邱心生畏懼，報警處理。