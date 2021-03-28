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禍從口出！ 莽男恐嚇要讓人無法排班被判拘役20天

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

「要叫人來處理你」，69歲陳姓男子被控於去年12月，在台南市麻豆轉運站，因故與邱姓男子發生口角後，涉嫌向邱恫稱要讓邱沒辦法在這邊排班，邱心生畏懼報警法辦起訴。台南地院依陳觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役20天，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，陳去年12月28日10點30分，在台南市麻豆轉運站，因故與邱發生口角。陳向邱恫稱：「你信不信，如果你再多話，我會讓你沒辦法在這邊排班」、「要叫人來處理你」等語，使邱心生畏懼，報警處理。

法官認為，陳所為觸犯刑法第305條恐嚇危害安全罪。審酌陳以言語恐嚇邱，造成邱心生畏懼，陳犯後已坦承犯行，然尚未與被害人和解，未賠償被害人所受損害，考量犯罪動機、目的及手段家庭經濟生活狀況等一切情狀，量處其刑。

69歲陳姓男子被控涉嫌向邱姓被害人恫稱要讓他沒辦法在麻豆轉運站排班，邱心生畏懼報警法辦起訴。台南地院依陳觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役20天。圖／本報資料照片
69歲陳姓男子被控涉嫌向邱姓被害人恫稱要讓他沒辦法在麻豆轉運站排班，邱心生畏懼報警法辦起訴。台南地院依陳觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役20天。圖／本報資料照片

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