男子拒不到案遭羈押 無罪後刑事補償金遭酌減

林姓男子被控詐欺等罪獲判無罪確定，以審理中遭羈押為由請求補償。士院認為，林男逃亡3年才到案而遭羈押，應負相當責任，日前准以每日2000元為標準，補償新台幣34萬餘元。

士林地方法院刑事補償決定書指出，林姓男子表示，因遭友人控告偽造文書、詐欺而遭士林地檢署起訴，審理中被法院裁定羈押，但案件已無罪確定，請求以羈押1日5000元為標準進行補償。

決定書指出，林男挨告後，先於民國103年遭士檢發布通緝，104年遭警逮捕，經檢察官聲請羈押獲法官裁定交保；士檢105年起訴林男，但林男未到案，士院同年9月發布通緝，林男直到108年12月間才遭警查獲，法官因而以有逃亡之虞等理由裁定羈押。

士院認為，當時法官以林男犯罪嫌疑重大、逃亡3年等理由裁定羈押並無違法，林男明知已遭起訴，卻刻意不到庭，可見他面對司法追訴或刑罰存有僥倖逃避心理，當初遭羈押的原因是自身不當行為所致，應負相當責任。

決定書指出，林男固然於獲判無罪前遭羈押，得以請求補償；刑事補償法第6條也規定，羈押1日的補償金額為3000元以上5000元以下；但受害人具可歸責事由、3000元以上5000元以下的折算標準顯然過高時，應適用1000元以上3000元未滿的標準。

士院審酌林姓男子遭羈押時為62歲，及遭羈押所受精神痛苦、自由拘束，認為以每日2000元折算補償1日為適當，核算應准予補償請求的羈押日數為172日，補償金額共34萬4000元，不服決定可向司法院刑事補償法庭提出聲請覆審。