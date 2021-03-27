小朋友聯絡簿代父母簽名 私刻家長印章都涉偽造文書

嘉義縣大林鎮長簡志偉，前年將縣環保局回函公文右下側摺疊，搭配舊公文「縣長陳明文」戳章，拍照張貼臉書，被縣環保局提告，他雖強調是不滿縣府作法、用意是對照，仍被檢方依變造登載不實文書罪起訴，法院上周依涉犯故意偽造準公文書罪，判處1年3月徒刑，地方民眾忽驚覺，怎麼「偽造文書」判這麼重？

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，許多民眾無法從字面上判斷什麼叫「文書」，也不知道個人為圖方便、自利，撒謊、提供假訊息給公務員登載，或在網路張貼變造公文都是「偽造文書」，而且是公訴罪。

他說，生活中許多青少年、兒童的行為，可能都涉犯偽造文書罪不自知，像青少年假借父母名義、仿父母筆跡，在聯絡簿上簽名，或自拿家長印章蓋章，都已涉犯偽造文書罪，對於這部分建議學校、家長都應加強法治宣導。

嘉義地院少年法庭法官洪裕翔表示，學校老師常會要求學生寫聯絡簿後，要請父母看完簽名，或考試成績單請父母蓋章繳回，如果青少年在聯絡簿代父母簽名，或私刻家長印章代父母蓋章，的確已涉犯「偽造文書」行為，但校園、教師多採口頭告誡、校規處分，應該不會報案。

洪裕翔說，如果真的有12歲以下兒童涉犯「偽造文書」，有當事人報案，為了保護兒童，依照少年事件處理法規定，案件也不會進入司法體系，而是交由教育或社政單位導正，但若12歲以上未滿18歲青少年觸法，只要有人報案，少年法庭一定會立案處理。