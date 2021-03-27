海陸上兵欠卡債吞10萬公款 下場是退伍被依貪汙罪起訴

海軍陸戰隊某營區前廖姓上兵，因欠卡債一時繳不出來，竟利用擔任連上財務士之便，拿連長、輔導長的印章到外面領了10萬多元，全數拿去償還欠款，事後再向人借錢填補公款空洞，結果督導被發現才曝光，檢方以廖犯嫌明確，偵結依貪汙侵佔公款罪嫌起訴他。

檢方查出，廖男（27歲）2019年1月至5月擔任連上的預財士，掌管相關經費運用、核銷、官兵薪餉及採購等，加上公務需要取得連長、輔導長授權印章，同年5月2日到郵局前後提領10萬5600元。

但廖男因為自身卡費、債務等問題，竟然將現金全數放進自己口袋，拿去清償私人債務，為了填補公款短少款項，又前後向2名友人各借10萬元、5600元，並要2人匯入當時領出的戶頭，結果經財物督導發現金流詭異，一查才知廖曾私吞公款，通知憲兵隊處理。