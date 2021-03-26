南投婦人騎機車疑因坑洞摔死 法院判國賠640萬

陳姓婦人騎車行經南投市千秋路疑因坑洞導致摔車死亡，家屬提國家賠償，南投地方法院判賠共計640萬多元，南投縣政府不服提起上訴。對此，家屬期盼縣府不如把時間花在修路。

一名陳姓婦人民國107年12月5日上午騎機車沿南投縣南投市千秋路由東往西行駛，因故人車倒地，因胸部挫傷併右側血胸、腹腔挫傷併腹腔內出血等傷害不治死亡，家屬提告南投縣政府要求國家賠償，南投地方法院日前判賠給陳婦的丈夫、兒子共計新台幣640萬多元。

根據判決書內容，員警報告說明路面破損，而且清楚記載路面落面落差2公分，破損範圍長度190公分，寬度15公分，陳婦所騎機車前輪右側胎壁及後輪右側胎壁有白灰色路面擦撞痕，再查看地面刮痕，證實機車行經道路破損處導致騎士失控摔落撞擊交通號誌桿死亡。

判決書指出，事發路段為直路，非彎道，因道路路面破損造成車輛失控，被告南投縣政府有道路維修瑕疵，路面事後由被告再修補，證明道路破損事實存在，且原告提出訴訟前，104年街景截圖顯示路面有瑕疵，直至107年路面狀況更惡化成高低落差2公分，最寬處更達15公分，長度更達190公分，直到今年才重新鋪設。

案件引發案外案，陳婦的兒子向媒體投訴指出，長達190公分、落差2公分、寬15公分的關鍵坑洞，這項證據起初未列入正式事故調查圖，懷疑警方隱匿，因此提告承辦員警偽造文書。對此，南投分局表示，承辦員警依規定處理，尊重司法判決及陳婦家屬的提告權利。

南投縣政府一審答辯，陳婦是騎車超越前車不慎而自摔致死，非因公有設置有缺失而導致事故，縣府今天表示，事故路面正常、沒有問題，且陳婦當時疑超速，已提出新事證上訴。對此，陳婦家屬說，與其浪費時間上訴，不如把時間花在修路，以免再有悲劇。