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花65萬娶「厭世」越南妻 新郎祭萬元懸賞找落跑新娘

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東一名30歲李姓男子花費65萬元，從越南迎娶一名20歲阮姓女子，月前來台。阮女完成隔離後住進李男家中，豈料本月20日凌晨竟落跑。李擔心妻子遭人誘騙拐，PO網尋妻，通報屏東移民署專勤隊，並到派出所備案。李男還祭出1萬元作為懸賞獎金，盼妻子早日返家。

據了解，雙方去年就談好婚事，今年2月26日阮女從越南來台，入住防疫旅館，隔離14天後，回到李男家中自住健康管理7天，原定3月20日舉辦婚宴，豈料，阮女當天凌晨2時許獨自外出，搭上一輛白色轎車後，隨即失聯。

李男於20日貼文指出，為迎娶阮女，支出宴客、聘金、金飾、仲介費等共50萬，另有15萬雜支，妻子卻不告而別，疑似有人在屏東接應。

談到落跑妻子，李男表示，阮女在家中7天，像病懨懨的林黛玉，生活起居都超沒活力，都躺在床上休息滑手機，帶她外出遊玩拍照，表情都相當厭世，一臉無奈。

李男認為，當時只覺得阮女可能只是想家，想不到落跑當天，還能看到她小跑步，相當驚訝。

李男還說，等待了一年半，因疫情隔離兩地相思，現在期待破滅，結婚喜宴找不到新娘，只盼阮女能趕快回來，事情該怎麼處理就怎麼處理，也希望她平安健康。

此外，李男擔憂妻子遭誘騙，還祭出1萬元懸賞獎金，盼她早日返家。李男表示，已通報移民署協尋，也到屏東市民生派出所備案，預計下周一到屏東地方法院提告騙婚、求償等告訴。

李姓男子（30歲）於臉書PO網，描述花費65萬，從越南迎娶一名20歲阮姓女子，她卻在本月20日凌晨落跑。圖／取自李男臉書
李姓男子（30歲）於臉書PO網，描述花費65萬，從越南迎娶一名20歲阮姓女子，她卻在本月20日凌晨落跑。圖／取自李男臉書
李姓男子（30歲）於臉書PO網，描述花費65萬，從越南迎娶一名20歲阮姓女子，本月20日凌晨她竟落跑。圖／取自李男臉書
李姓男子（30歲）於臉書PO網，描述花費65萬，從越南迎娶一名20歲阮姓女子，本月20日凌晨她竟落跑。圖／取自李男臉書
李姓男子（30歲）於臉書PO網，描述花費65萬，從越南迎娶一名20歲阮姓女子，她卻在本月20日凌晨落跑。圖／取自李男臉書
李姓男子（30歲）於臉書PO網，描述花費65萬，從越南迎娶一名20歲阮姓女子，她卻在本月20日凌晨落跑。圖／取自李男臉書
李姓男子（30歲）於臉書PO網，描述花費65萬，從越南迎娶一名20歲阮姓女子，她卻在本月20日凌晨落跑。圖／取自李男臉書
李姓男子（30歲）於臉書PO網，描述花費65萬，從越南迎娶一名20歲阮姓女子，她卻在本月20日凌晨落跑。圖／取自李男臉書

屏東 移民署 越南

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