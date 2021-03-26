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張安樂要發展「紅色隊伍」？高檢署本月30日約談
中華統一促進黨被控接受不明政治獻金，總裁、「白狼」張安樂，張安樂的子、媳張瑋夫婦依違反政治獻金法、背信等罪起訴；台北地院今天傳喚張安樂出庭，張安樂稱因公開表示要組「紅色隊伍」，將在本月30日被高檢署約談。
張安樂今年1月接受媒體訪問時透露，他有意找昔日兄弟參加活動，並吸收中南部的年輕人，讓他們「由綠轉紅」，並發展「紅色隊伍」以宣揚和平統一，還稱不排除陣前起義等。
張安樂發言後，立委林昶佐在立法院質詢相關議題，行政院長蘇貞昌也說會要求檢調單位依法查辦，台灣高檢署認為，張安樂可能涉及刑法內亂、外患罪，剪報分案，分由偵查股檢察官王正皓偵處。
據了解，檢方已指揮調查局國安站進行相關蒐證，關於張安樂自稱本月30日將出庭一事，台灣高檢署回應「不予證實」。
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