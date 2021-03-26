遭爆「司法界巴菲特」 石木欽告周刊求償千萬結果出爐！

前公務員懲戒委員會委員長石木欽不滿鏡週刊在司法院人審會前，報導他和佳和集團董事長翁茂鐘不當飲宴、買股等，向周刊、社長、2名記者求償1000萬元並要求登報道歉；台北地方法院今判石木欽敗訴，週刊、社長、記者免賠，可上訴。

石木欽提告主張，他請辭委員長一職是自我道德標準的底線，不應成為媒體抹黑標的，報導為平衡且未查證，不容許周刊假藉新聞自由嚴重詆毀自身名譽，因此提民事訴訟深思後決定提起民事訴訟。

石木欽認為，周刊以「涉當財團法律顧問」、「司法界巴菲特」等渲染標題惡意栽贓、貼標籤，顯有故意或過失，且報導棄法院澄清於不顧，栽贓他替死人關說。

周刊認為，報導內容和人審會結論一致，可證明已經合理查證，有正當理由相信消息來源為真，另人審會後，周刊也報導引述石木欽的聲明，已有平衡報導。

法院認為，經比對司法院新聞稿，可知周刊報導內容和石木欽被調查的經過、結果一致，認為周刊抗辯有理由；另報導指稱「涉當財團法律顧問」、「司法界巴菲特」、「宛如股神」、「富豪宴」、「指點訴訟教戰守則」等語，屬於記者對於可受公評事件抒發價值觀，屬於主觀價值判斷的範疇。