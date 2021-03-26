「白狼」張安樂要組織「紅色隊伍」 高檢署30日開庭

2020年8月，一位台北榮總的住院病患不滿值班醫師的醫療處置，在院內追打醫師甚至舉起椅子破窗，醫院不得不報警處理，孰料警察約談該名施暴者後，並無法拘留或遏止他的行徑，病患再次返回醫院尋仇。本篇文章搜尋過去的相關研究，也一筆一筆挖掘司法院判決系統上的資料，細讀近三年來《醫療法》106條「妨害醫療業務執行罪」成罪判決，並對案件中的不同特性做分項統計。

2021-03-26 10:46