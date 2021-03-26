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張安樂要發展「紅色隊伍」？高檢署本月30日約談

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「白狼」張安樂要組織「紅色隊伍」 高檢署30日開庭

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

統促黨總裁「白狼」張安樂接受中國大陸媒體訪問，要利用自己的「江湖地位」組織台灣年輕人，宣揚「和平統一」理念，大陸委員會2月1日表示依照國家安全法最高可處7年以上有期徒刑，支持檢調偵辦。高等檢察署分案調查，預計30日傳張安樂說明。

張安樂日前接受中央人民廣播電台採訪，講述自己如何靠過去的江湖背景，藉參加活動等方式吸收、培訓青年，還稱要發展負責宣揚「和平統一」的紅色隊伍。

刑法第115-1條「本章之罪，亦適用於地域或對象為大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人，行為人違反各條規定者，依各該條規定處斷之。」陸委會支持檢調機關依法偵辦。

據了解，高檢署將在3月30日上午9點10分開庭。

統促黨總裁「白狼」張安樂。 圖／聯合報系資料照
統促黨總裁「白狼」張安樂。 圖／聯合報系資料照

張安樂 香港 統促黨

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