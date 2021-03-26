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5網友貼桃園醫院假訊息 刑事局逮人送辦

中央社 / 台北26日電

刑事局今天表示，5名網友1月間在臉書社團、LINE群組散布未查證訊息，提及衛生福利部桃園醫院封院有醫師確診等內容，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例送辦。

刑事局日前接獲中央流行疫情指揮中心舉發，有民眾1月間透過臉書（Facebook）、LINE等社群軟體，散布未經查證假訊息。

刑事局查出，共5名網友貼文，內容包含衛福部桃園醫院封院，因有醫師確診及桃園購物中心封館消毒，戴好口罩等字詞，經衛福部認定非屬實，由電偵大隊循線追查涉案人到案。

刑事局表示，74歲廖姓男子等5人涉散布不實訊息，5人刻意在轉傳內文加入惡意批評字句，認定行為惡劣，通知5人到案。警詢後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例把人函送地檢署偵辦。

刑事局指出，應以中央流行疫情指揮中心發布疫情訊息為主，未查證且散布，恐觸犯刑事責任；發現假訊息可先向台灣事實查核中心、LINE訊息查證等網站查詢，切勿張貼假訊息在公開社群網站，否則可能觸法。

刑事局表示，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定，對散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情謠言或不實訊息，有損害於公眾或他人者，可依違反第14條規定，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元罰鍰。

疫情 肺炎 紓困振興

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