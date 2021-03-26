男子持刀刺死前女友母親 台南地院裁定羈押

台南市佳里區黃姓男子疑因感情糾紛，昨天潛入詹姓前女友家中，持刀刺死詹女母親，還推倒詹女祖母成傷，台南地檢署昨晚聲押，台南地方法院今天裁定羈押。

台南地院發言人林福來指出，黃男雖否認殺人，但地院認為黃男案發前曾傳送訊息給詹女，詹女的陳姓母親也因刀傷而死，足以認定黃男涉犯刑法殺人罪等犯行。

另外，台南地院認為黃男對案情避重就輕，已有畏罪卸責的事實，案發後更想逃離現場，以逃亡規避偵查及刑責的可能性甚高，認定黃男有逃亡之虞及反覆實行殺人罪行，對社會治安有相當危害，裁定羈押。

27歲黃男昨天疑因感情糾紛，潛入佳里區29歲詹女家中，持刀刺死53歲詹女母親，還推倒詹女祖母成傷後被逮送辦。

南檢昨天解剖驗屍，初步判定死者身上有5處刀傷，致命傷應是右肩遭到銳器由上往下穿刺，深約10公分，切斷死者鎖骨下動脈引發大出血而死亡。