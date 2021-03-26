快訊

張安樂要發展「紅色隊伍」？高檢署本月30日約談

男子持刀刺死前女友母親 台南地院裁定羈押

中央社 / 台南26日電

台南市佳里區黃姓男子疑因感情糾紛，昨天潛入詹姓前女友家中，持刀刺死詹女母親，還推倒詹女祖母成傷，台南地檢署昨晚聲押，台南地方法院今天裁定羈押。

台南地院發言人林福來指出，黃男雖否認殺人，但地院認為黃男案發前曾傳送訊息給詹女，詹女的陳姓母親也因刀傷而死，足以認定黃男涉犯刑法殺人罪等犯行。

另外，台南地院認為黃男對案情避重就輕，已有畏罪卸責的事實，案發後更想逃離現場，以逃亡規避偵查及刑責的可能性甚高，認定黃男有逃亡之虞及反覆實行殺人罪行，對社會治安有相當危害，裁定羈押。

27歲黃男昨天疑因感情糾紛，潛入佳里區29歲詹女家中，持刀刺死53歲詹女母親，還推倒詹女祖母成傷後被逮送辦。

南檢昨天解剖驗屍，初步判定死者身上有5處刀傷，致命傷應是右肩遭到銳器由上往下穿刺，深約10公分，切斷死者鎖骨下動脈引發大出血而死亡。

殺人

延伸閱讀

台南佳里凶殺命案 法官認凶嫌逃亡及反覆犯案可能裁押

20歲少年仔結交高一女友 每周3次「啪啪」吃官司判1年4月

台南男持刀為土地糾紛殺鄰居夫婦1死1傷 法官判賠720萬

金么壽！ 台南中度智障男強拉八旬老嫗進入男廁襲胸

相關新聞

「白狼」張安樂要組織「紅色隊伍」 高檢署30日開庭

統促黨總裁「白狼」張安樂接受中國大陸媒體訪問，要利用自己的「江湖地位」組織台灣年輕人，宣揚「和平統一」理念，大陸委員會2...

賴坤成爆料韓國瑜「上酒店背心經」挨告 北檢誹謗罪起訴

台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成，2018年在政論節目上爆料高雄市前市長韓國瑜上酒店背心經、給小費，挨告妨害名譽。...

以第三方支付為幌子！「易支付」地下匯兌21.6億元遭起訴

一名53歲男子游峻復架設「易支付」網站，對外佯稱可進行第三方支付，實際上從事地下匯兌，從2019年迄今經手金流高達21....

病患院內追打醫師 「醫療暴力」近年數據不減反增？

2020年8月，一位台北榮總的住院病患不滿值班醫師的醫療處置，在院內追打醫師甚至舉起椅子破窗，醫院不得不報警處理，孰料警察約談該名施暴者後，並無法拘留或遏止他的行徑，病患再次返回醫院尋仇。本篇文章搜尋過去的相關研究，也一筆一筆挖掘司法院判決系統上的資料，細讀近三年來《醫療法》106條「妨害醫療業務執行罪」成罪判決，並對案件中的不同特性做分項統計。

遭爆「司法界巴菲特」 石木欽告周刊求償千萬結果出爐！

前公務員懲戒委員會委員長石木欽不滿鏡週刊在司法院人審會前，報導他和佳和集團董事長翁茂鐘不當飲宴、買股等，向周刊、社長、2...

道士月領六萬還私討紅包 被新莊地藏庵開除提告敗訴

黃姓道士在新莊地藏庵服務30餘年，因屢次被香客投訴私下討紅包被開除，黃姓道士認為廟方無明定道士不得收紅包，且另名朱姓道士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。