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影／怕Porsche911被拍賣易主！亞裔男防疫罰鍰30萬一次付清

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

亞裔加拿大籍男子拒繳防疫罰鍰30萬元，行政執行署台北分署今天到他住所旁的停車場查封他的Porsche911跑車拍賣，他怕愛駒易主，隨即掏出信用卡現場刷卡，一次繳清罰鍰。

台北分署說，新冠肺炎疫情尚未平息，如因違規遭裁處罰鍰而移送執行，行政執行官一定依法強制執行、扣押財產。

今天刷卡30萬元的亞裔男子2020年12月16日自美國入境台灣，原計畫申請短期商務人士專案，安排入住寒舍艾麗酒店的防疫旅館；他12月19日申請將居檢地轉到光復南路朋友家，卻於12月27日凌晨返回捷運市政府站附近的住所，行蹤曝光後，被台北市衛生局裁罰30萬元，他不繳，移送強制執行。

台北分署日前通知亞裔男子繳款，他以電子郵件辯稱，因服用藥物產生副作用，半夜醒來後也對自己為何在光復南路的居檢處所感到困惑，才離開光復南路，主張被罰不合理，想拖延繳款。

台北分署調查，亞裔男子名下擁有1輛2020年出廠的Porsche911跑車，積極訪查跑車的停放位置，今天上午會同衛生局人員前往查封，經管理員轉知亞裔男子後，再敲門告知有繳交罰鍰的義務，否則扣車。

執行人員告訴亞裔男子，依法將查封他名下的Porsche911，亞裔男子聽到後，表明身上沒有現金，但怕車輛被查封，要求信用卡繳納，隨即掏出信用卡由執行人員以行動刷卡機完成執行案。

亞裔加拿大籍男子拒繳防疫罰鍰30萬元，行政執行署台北分署今天到他住所旁的停車場查封他的Porsche911跑車拍賣。示意圖／ingimage
亞裔加拿大籍男子拒繳防疫罰鍰30萬元，行政執行署台北分署今天到他住所旁的停車場查封他的Porsche911跑車拍賣。示意圖／ingimage

亞裔 衛生局 信用 Porsche 跑車

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