為免保時捷遭查封 男刷卡繳清30萬防疫罰鍰
一名加拿大籍男子違反居家檢疫規定遭罰30萬元，未按時繳納。行政執行署台北分署今天登門表明要查封名下保時捷，男子隨即拿出信用卡繳清罰鍰，全案順利清償終結。
法務部行政執行署台北分署新聞稿指出，一名亞裔加拿大籍民眾去年12月16日自美國入境，經安排入住防疫旅館居家檢疫，後來自行申請將居檢地址轉到光復南路友人家中，卻於12月27日凌晨返回捷運市政府站附近住所。
台北市政府衛生局開罰加拿大籍男子新台幣30萬元，並移送台北分署執行。
男子透過電子郵件向執行人員喊冤，表示因為服用藥物產生副作用，當晚半夜醒來困惑自己為何在光復南路友人住處，才回到自己住所，認為裁罰不合理，要等衛生局回覆申訴結果再處理罰鍰。
台北分署清查發現，男子名下有一輛保時捷停放在住所旁停車場，執行人員今天上午登門拜訪男子，表明男子因滯納違反居家檢疫規定罰鍰，將依法查封保時捷。
男子得知後表明身上沒有現金，但為免車輛遭查封，請求以信用卡繳納罰鍰；台北分署隨即調度行動刷卡機到場，由執行人員協助男子完成刷卡，繳清30萬元罰鍰。
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