快訊

景氣熱！二月景氣燈號亮「紅燈」十年來首見

製造、營建業缺工多 這裡失業率卻6年蟬聯六都冠軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

通訊行店長盜200客戶個資辦續約 變賣免費手機詐318萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園某通訊行店長缺錢花用，竟偷拿客戶身分證影片向電信公司辦理門號續約，拿到店家續約贈送客戶的IPHONE、三星手機及配件，再轉賣把所得放入口袋，半年內冒用達204人次，詐得300多萬元商品，刑事被依204個偽造文書罪判刑2年，民事判劉應賠電信行共322萬6959元，可上訴。

檢警調查，劉男因本身經濟問題，為轉賣公司給客戶續約贈送的商品，利用曾經幫客人申辦門號留下的身分證影本，分別以自己、不知情的3名店員名義，沒有經過客戶同意或授權，分別偽造簽名、印文等，偷偷替他們和電信公司續約門號。

檢方查出，劉從2017年3月至8月間，利用擔任店長職權登入店家POS系統，輸入客戶個資申辦續約後，再隨即取消門號申辦、續約，讓公司無法即時發覺。

檢方發現，劉短短半年內偽造204人次，詐得公司贈送的IPHONE、SONY、SAMSUNG、HTC等多個廠牌手機，還有保護貼、手機殼充電線及超商禮券等，總價高達318萬多元。

審理時，劉坦承不諱，並有電信資料、客戶個資等佐證，法院審酌劉男犯後坦承態度良好，並和通信行、電信業者調解、和解或賠償；法院認為，劉同時觸犯偽造文書、詐欺等罪，兩罪想像競合，從重依偽造文書罪論處，依204個偽造文書罪各判劉3月至5月徒刑，合併執行2年，得易科罰金。

通信行提起刑事附帶民事損害賠償，對劉求償手機等商品共318萬855元，以及代為支付相關門號違約金4萬6104元，總共向劉求償322萬6959元。

對此，劉男沒有出庭辯論，也未提出任何書狀聲明或陳述，民事庭認為，劉男詐欺部分一審已判刑，並有其他店員證詞，認定他故意以違背善良風俗之方法，損害於店家，判劉應賠償通信行322萬6959元。

劉男盜用客戶個資辦門號續約變賣手機，法院依偽造文書罪判他2年、應賠通訊行322萬6959元。記者曾健祐／攝影
劉男盜用客戶個資辦門號續約變賣手機，法院依偽造文書罪判他2年、應賠通訊行322萬6959元。記者曾健祐／攝影

偽造文書 詐欺 身分證

延伸閱讀

網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」

日本LINE上海後門危機：「IT落後國」的無力感再現？

iPhone 13前玻璃面板曝光？萬年瀏海終於縮小了

歡慶10周年免費送LINE Points？山寨網站恐盜個資 補救方法看這

相關新聞

賴坤成爆料韓國瑜「上酒店背心經」挨告 北檢誹謗罪起訴

台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成，2018年在政論節目上爆料高雄市前市長韓國瑜上酒店背心經、給小費，挨告妨害名譽。...

以第三方支付為幌子！「易支付」地下匯兌21.6億元遭起訴

一名53歲男子游峻復架設「易支付」網站，對外佯稱可進行第三方支付，實際上從事地下匯兌，從2019年迄今經手金流高達21....

病患院內追打醫師 「醫療暴力」近年數據不減反增？

2020年8月，一位台北榮總的住院病患不滿值班醫師的醫療處置，在院內追打醫師甚至舉起椅子破窗，醫院不得不報警處理，孰料警察約談該名施暴者後，並無法拘留或遏止他的行徑，病患再次返回醫院尋仇。本篇文章搜尋過去的相關研究，也一筆一筆挖掘司法院判決系統上的資料，細讀近三年來《醫療法》106條「妨害醫療業務執行罪」成罪判決，並對案件中的不同特性做分項統計。

影／怕Porsche911被拍賣易主！亞裔男防疫罰鍰30萬一次付清

亞裔加拿大籍男子拒繳防疫罰鍰30萬元，行政執行署台北分署今天到他住所旁的停車場查封他的Porsche911跑車拍賣，他怕...

通訊行店長盜200客戶個資辦續約 變賣免費手機詐318萬

桃園某通訊行店長缺錢花用，竟偷拿客戶身分證影片向電信公司辦理門號續約，拿到店家續約贈送客戶的IPHONE、三星手機及配件...

中信兄弟總教練被控公然侮辱及傷害 獲不起訴處分

兄弟象棒球隊謝姓體能總監，指控遭總教練陳江和辱罵「你是在報告三小、你不適任、這是台灣、你滾回美國去」，還以雙手掐住他脖子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。