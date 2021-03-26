通訊行店長盜200客戶個資辦續約 變賣免費手機詐318萬

桃園某通訊行店長缺錢花用，竟偷拿客戶身分證影片向電信公司辦理門號續約，拿到店家續約贈送客戶的IPHONE、三星手機及配件，再轉賣把所得放入口袋，半年內冒用達204人次，詐得300多萬元商品，刑事被依204個偽造文書罪判刑2年，民事判劉應賠電信行共322萬6959元，可上訴。

檢警調查，劉男因本身經濟問題，為轉賣公司給客戶續約贈送的商品，利用曾經幫客人申辦門號留下的身分證影本，分別以自己、不知情的3名店員名義，沒有經過客戶同意或授權，分別偽造簽名、印文等，偷偷替他們和電信公司續約門號。

檢方查出，劉從2017年3月至8月間，利用擔任店長職權登入店家POS系統，輸入客戶個資申辦續約後，再隨即取消門號申辦、續約，讓公司無法即時發覺。

檢方發現，劉短短半年內偽造204人次，詐得公司贈送的IPHONE、SONY、SAMSUNG、HTC等多個廠牌手機，還有保護貼、手機殼充電線及超商禮券等，總價高達318萬多元。

審理時，劉坦承不諱，並有電信資料、客戶個資等佐證，法院審酌劉男犯後坦承態度良好，並和通信行、電信業者調解、和解或賠償；法院認為，劉同時觸犯偽造文書、詐欺等罪，兩罪想像競合，從重依偽造文書罪論處，依204個偽造文書罪各判劉3月至5月徒刑，合併執行2年，得易科罰金。

通信行提起刑事附帶民事損害賠償，對劉求償手機等商品共318萬855元，以及代為支付相關門號違約金4萬6104元，總共向劉求償322萬6959元。