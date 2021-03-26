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中信兄弟總教練被控公然侮辱及傷害 獲不起訴處分

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

兄弟象棒球隊謝姓體能總監，指控遭總教練陳江和辱罵「你是在報告三小、你不適任、這是台灣、你滾回美國去」，還以雙手掐住他脖子，控告陳涉嫌公然侮辱、傷害等罪，台中地檢署檢官以證人未見陳施暴，且陳的用語雖粗俗不雅，但起因是對於選手訓練與調配意見相左，未減損謝男人格的評價，因而認罪嫌不足，裁定陳江和不起訴處分。如不服，原檢察官可向二審聲請再議。

不起訴處分書指出，謝姓體能總監去年向士林地檢署提出公然侮辱與傷害罪告訴，因案發地點在台中市洲際棒球場會議室，由士林地檢署轉台中地檢署偵辦。

謝指控，去年6月27日中午，他與總教練陳江和同時參與教練會議時，引起陳江和不滿，竟以「你是在報告三小，你不適任，這是台灣，你滾回美國」等語辱罵他；又以雙手用力掐住他的脖子約10秒， 使他受有頸部鈍挫傷、適應障礙併焦慮情緒症等傷害。

檢察官偵查時，陳江和辯稱謝在會議中主動朝他靠近，經口頭對謝通知不要再靠近後，始以手擋住續朝其前進的謝胸口，其他教練看見就拉開，並未出手毆打或掐謝的脖子。

丘姓證人稱並未在現場；周姓證人證稱他看見2人時，謝正往下倒在地上，他把謝拉開，避免衝突發生，並未見陳江和以手掐住謝脖子。因此檢察官認為無積極證據證明陳江和有傷害犯行。

謝男宣稱罹患焦慮等情緒障礙，檢方認為，謝男僅有1天的看診紀錄，且長達半年時間，卻只有門診一次，違反疾病就診的常理，不能證明他的情緒心理障礙，與此案有關。

公然侮辱部分，檢察官認為兩人對選手訓練與調配，及選手養成環境不同差異等意見相左，陳江和雖用詞粗俗不堪，讓謝男有難堪感受，但用意並非侮辱，也沒有對謝男社會人格評價造成減損，遂裁定不起訴，可再議。

兄弟象棒球隊謝姓體能總監，指控遭總教練陳江和辱罵「你是在報告三小、你不適任、這是台灣、你滾回美國去」，還以雙手掐住他脖子，控告陳涉嫌公然侮辱、傷害等罪，檢察官認罪嫌不足，裁定陳江和不起訴處分。圖／本報資料照
兄弟象棒球隊謝姓體能總監，指控遭總教練陳江和辱罵「你是在報告三小、你不適任、這是台灣、你滾回美國去」，還以雙手掐住他脖子，控告陳涉嫌公然侮辱、傷害等罪，檢察官認罪嫌不足，裁定陳江和不起訴處分。圖／本報資料照
總教練陳江和。報系資料照
總教練陳江和。報系資料照

檢察官 公然侮辱 傷害罪

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