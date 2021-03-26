法律什麼顏色？「法律百科」北律午間小品分享法普方式

「如果法律有顏色，會是哪一種，為什麼呢？」法普網站「法律百科」日前在台北律師公會舉行「午間小品」分享網站宗旨。推廣統籌林希庭表示，每個人對於法律想像都不同，希望法律知識更自由傳遞，改變大眾生硬觀感，能體會法律跟生活息息相關，成為解決日常生活問題工具。

林希庭指出，有人認為法律是彩色，因為人生多采多姿，而法律充滿生活之中。有人說是透明的，因為希望立法能夠容納多元聲音，保持透明讓大眾可以更信賴。

「法律知識要如何寫得淺顯好懂呢？」法律百科提及，把自己當作一般人思考。處理知識內容時，考慮一般人想要知道哪些事，哪些則放在註腳參考就足夠。下標題時，也可以在Google中廣泛瀏覽大眾怎麼談論特定議題，以大眾習慣的用語作為標題或是引子。

舉例來說，團隊在思考如何推廣《哪些情況下可以請公假？》時，發現一般人講到公假時大多是討論教召問題，因此將這篇文章轉寫成另一則問答《收到教召令可以跟公司請公假嗎？》，用比較貼近大眾需求的方式切入，希望在網站中搜尋時可更順利找到。

「不是只改之乎者也。」法律白話，不只是字詞選擇，把「之」改成「的」，「尚有」改成「還有」。應該要將大量法律文字化約成比較簡單的道理，再用淺顯的語言表達。

像是「言論自由可以實現自我、溝通意見、追求真理」，可以改寫為「言論自由保障每個人都能自由的表達意見、彼此溝通。溝通與討論的過程也可以讓真理越辯越明。」

法律百科指出，「除了文字，也可以用設計幫助大眾更接近法律。」、「粉專經營會從大眾有興趣、流行文化切入。」像是時事議題鮭魚改名、跟風吉卜力大喜利大賽，團隊為前者這個議題特別寫貼文，後者則是藉由熱門話題引出網站原有的知識文章。

講座中，有多位投入法律普及的律師、社群編輯、司法記者分享自身經驗及想法，期盼因為更多法律人投入貢獻，讓台灣社會對於法律、司法有更正向的認識，讓法律之事成為眾人知識。

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