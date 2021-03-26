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以第三方支付為幌子！「易支付」地下匯兌21.6億元遭起訴
一名53歲男子游峻復架設「易支付」網站，對外佯稱可進行第三方支付，實際上從事地下匯兌，從2019年迄今經手金流高達21.6億多元。台北地檢署調查後，今依違反組織犯罪防制條例、銀行法等罪起訴游男等6人。
檢警調查，53歲游姓男子在新北市某社區大樓租屋，成立第三方支付公司，夥同廢五金業者、台商、同鄉會幹部從事兩岸匯兌，還有1名銀行協理涉嫌牽客戶及開立金融帳戶，兩年來經手21億6497萬5375元。
專案小組調查，游男在2019年3月在新店成立第三方支付公司「易支付」，號稱是全台唯一合法代付、代儲平台，線上接受國內客戶委託，收受新台幣並代付大陸網路購物平台貨款，或代儲值人民幣至指定的支付寶、微信錢包等大陸電子支付機構帳戶。
游男另與廢五金業者、台商、銀行人員、同鄉會幹部等配合，招攬欲匯兌人民幣的客戶，以多家人頭公司帳戶進行非法匯兌，自2019年迄今，實際獲取2428萬3878元犯罪所得，今依法起訴。
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