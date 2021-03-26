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自強外役監管理員竟要酒店大亨招待 懲戒法院撤職

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

矯正署自強外役監獄戒護科前管理員胡政淵、張玠倫收受受刑人親友招待上酒店、拿海鮮禮盒，再協助夾帶物品、傳遞訊息，花蓮地院依貪汙治罪條例判胡8年徒刑、張2年8月徒刑與3月得易科罰金之刑。法務部將兩人移送懲戒法院，懲戒法院判胡、張撤職，分別停止任用3年、1年。

事發後，胡政淵被調往雲林第二監獄，張則調至澎湖看守所。

受刑人、酒店大亨楊清林因涉貪汙治罪條例遭判刑15年7月確定，2016年6月轉至自強外役監、配業「園藝組」，他的助理張見發也跟著老闆「遷居」，在自強外役監附近租屋，就近處理張會客、寄送食物雜務。受刑人王金福則曾當選花蓮縣秀林鄉鄉民代表，但因違反公職人員選舉罷免法遭判刑2年6月，2016年12月起也轉入自強外役監。

自強外役監因從2017年起，每三個月都指派胡政淵到台中等地提解受刑人到外役監服刑，胡在出差前，都會先連絡已獲假釋的鄭文琦，要求鄭請他喝花酒。鄭考慮酒店消費不低，又無力負擔，但楊清林手頭較闊綽，但因無法直接與楊聯繫，便向楊的助理張見發說「胡任職久，有人脈，對楊清林的假釋評比和審查應該有幫助」，請楊幫忙招待胡。

張見發考慮後，決定先答應鄭的提議。張見發在2個月後、楊返家時稟報，楊聽了後納悶胡又不是「園藝組」的管理員，沒有考核評分或假釋評比的權限，但顧慮還在服刑、怕刁難，同意出錢讓鄭出面招待。

「有招待有用！」胡在接受宴飲後，多番對在獄中服刑的楊清林關心詢問，還請楊的主管特別關照。而胡不僅多次接受招待、拿市價超過1萬元的海鮮禮盒，還佯稱曾在假釋幹部會議上幫楊說話而邀功，不斷享受吃、住。

楊清林和張見發因得知另名管理員張玠倫有協助夾帶物品或傳遞訊息的「意願」，除了請他幫忙，同樣也招待張在台中宴飲、住宿。

配業於「農二組」的王金福則也委託胡政淵傳遞訊息給親友，為了答謝，也回贈檳榔、現金和菸酒，合計約2萬8730元。

懲戒法院認為胡政淵、張玠倫除觸犯刑罰法律、監獄行刑法等規定外，也違反公務員服務法「公務員應誠實清廉」之旨，嚴重損害政府信譽，為維護公務紀律，自有懲戒必要。懲戒法院批兩人身為監獄管理員，竟接受食宿招待、拿財物、幫忙夾帶物品、傳遞訊息，不僅破壞監獄管理秩序，也傷害公務廉潔形象。

矯正署自強外役監獄戒護科前管理員胡政淵、張玠倫收受受刑人親友招待上酒店、拿海鮮禮盒，再協助夾帶物品、傳遞訊息，法務部將兩人移送懲戒法院，懲戒法院判胡、張撤職，分別停止任用3年、1年。圖／聯合報系資料照
矯正署自強外役監獄戒護科前管理員胡政淵、張玠倫收受受刑人親友招待上酒店、拿海鮮禮盒，再協助夾帶物品、傳遞訊息，法務部將兩人移送懲戒法院，懲戒法院判胡、張撤職，分別停止任用3年、1年。圖／聯合報系資料照

監獄 受刑人 假釋

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