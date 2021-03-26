永豐金前董座何壽川稱「需頻繁就醫」 高院改裁每週3天向警方報到

永豐餘集團董事何壽川涉證交法案件，案由高院審理中。記者林孟潔攝影／報系資料照

永豐餘集團董事何壽川涉證交法案件，案由高院審理中。何壽川以一週6天向派出所報到影響就醫等理由聲請解除；高院認為，何確有頻繁就醫需求，改裁定每週一、三、五報到。

何壽川被控在永豐金控董事長任內涉嫌違法放貸等案，台灣台北地方檢察署起訴求刑12年，一審台灣台北地方法院審理後，去年11月20日依證券交易法加重特別背信罪判處何壽川有期徒刑8年6月；何壽川及檢方提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

何壽川一審時獲北院裁定新台幣4億元交保後停止羈押，並應於每週一至週六上午7時向台北巿住家附近的派出所報到。

案件上訴二審後，何壽川向高院主張，停止羈押後都定期報到、遵期到庭，並無逃避審判的心態，且歷經3次重大手術，仍有癌症復發可能，必須長期至大型教學醫院追蹤，否則即有生命危險。

何壽川主張，全球新冠肺炎疫情未見趨緩，台灣相較其他國家更為安全，以他易受感染的身體狀況及接受定期治療的需求，留在台灣是確保生命安全無虞的唯一選擇，不可能甘冒染疫風險逃亡國外。

何壽川並提到，確有頻繁就醫需求，常奔波於趕赴門診、定時報到，無法遵循醫囑充分休息，定期報到已對他的健康與生命造成不當影響；此外，他需趕赴各縣市工廠視導，倉促往返對身體造成負擔，每日報到也過度限制工作基本權利。

高院開庭訊問何壽川後認為，何壽川現年76歲，因罹病而確有頻繁就醫需求，經審酌人權保障、公共利益、訴訟進度，日前改裁定何壽川每週一、三、五上午向派出所報到。