砸447萬找弟捐精生下混血娃 姊爭收養權二審敗訴

圖為混血寶寶示意圖，非當事人。 圖片來源／ingimage

葉姓女子因想要混血寶寶，砸447萬委託弟弟前往烏克蘭捐精找代理孕母，生下雙胞胎姊妹，但弟弟卻拒讓葉女收養。葉女怒告弟弟求償，高雄高分院以違背善良風俗等理由判她敗訴。

高雄地方法院一審判決指出，單身的葉女錯過生育年齡，但又想要混血兒寶寶，因此想方設法找尋管道。她在同事介紹下得知烏克蘭可藉由購買卵子進行試管嬰兒，並委託代理孕母生殖。葉女並於105年出資新台幣447萬多元委託弟弟和弟媳前往烏克蘭，由弟弟捐精進行胚胎孕育。

不過，在烏克蘭代理孕母107年成功生下一對雙胞胎後，葉女弟弟在辦理出生證明等相關文件後，將雙胞胎帶回台灣。但已經育有子女的弟弟卻將雙胞胎登記為三女、四女，之後更把雙胞胎抱走，不讓姊姊辦理收養程序，姊弟因此鬧翻對簿公堂，姊姊並要求返還當初的447萬元。

弟弟出庭時主張，自己和姊姊沒簽立委任契約，是為完成姊姊養育子女的心願才前往烏克蘭捐精，辦理代孕生殖，因此雙方僅為好意施惠關係。另外，台灣人工生殖法也明定，人工生殖技術將生命誕生商品化、價格化交易，有悖於尊重生命及人性尊嚴倫理道德標準，據此主張契約無效。

高雄高分院二審合議庭指出，法律明文禁止人工生殖行為，葉女姊弟關於代理孕母等約定及有關收養動機、程序等也不符民法收養規定，更違反善良風俗，全案維持一審判決，判葉女敗訴，可上訴。