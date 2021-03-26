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基層農會選舉爆賄選！彰檢諭知田中農事小組代表4人交保

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣基層農會本屆選舉從農會代表到總幹事選舉頗激烈，彰化地檢署接獲檢舉，田中鎮農會農事小組代表候選人涉嫌以現金行賄會員，檢察官組成專案小組，昨（25）指揮檢調傳訊20人，訊後依違反農會法罪嫌，諭知兩名蕭姓、兩名陳姓候選人各依10萬、5萬、6萬、3萬元交保候傳，會員均請回。

檢方接獲舉報，田中鎮農事小組代表候選人以現金行賄會員，彰化地檢署成立專案小組，檢察官何蕙君、王元郁、蔡奇曉及陳宗元指揮法務部調查局雲林縣調查站、彰化縣調查站和彰化縣警察局田中分局，昨天傳訊共20名嫌犯到案說明。

檢方調查，涉案的4名農事小組代表，兩蕭姓代表和陳姓代表均已當選，另一名女性陳姓候選人落選，都在今年2月間以每票5000元到8000元向選區內農會會員行賄，有15人收到賄選，檢方指揮警方也查扣賄選2萬元。

傳訊到案的15人會員，都坦承收到賄款，1名會員聲稱沒收到錢，但4名候選人並未都承認賄選。檢方諭知涉案的3名農事小組代表和落選人交保候傳，會員均請回，因涉案代表沒都承認行賄，檢方將深入偵辦鎮農會選舉。

彰化檢方指揮偵辦田中鎮農會農事小組代表賄選案，查獲現金賄款2萬元。圖／檢方提供
彰化檢方指揮偵辦田中鎮農會農事小組代表賄選案，查獲現金賄款2萬元。圖／檢方提供

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