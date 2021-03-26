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水果攤販不滿徒弟對打擂台 罵2徒「背骨」還翻倒蘋果箱

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

江男先前帶賴女、林女在市場擺攤賣水果，未料2女自立門戶後，在他的攤前擺攤賣水果，去年與2女爭執後，以台語辱罵賴女「背骨」，還翻倒賴女的蘋果箱，使半箱蘋果掉落地上；另辱罵林女「同性戀」、「滿臉豆花」、「背骨」，還使用手機網路臉書直播，經2女提告，台中地檢署今天依公然侮辱、毀損等罪將江男起訴。

江男（49歲）坦承辱罵2女「背骨」等語，也翻倒蘋果紙箱。但江男否認公然侮辱犯行，辯稱「我認為我沒有錯，賴女先罵我，我過去跟賴女理論，賴女手上拿一箱蘋果，拉扯間打翻；且林女也有罵我」。

起訴書指出，江男不滿賴女、林女先前跟隨他在台中市西區向上市場擺攤販賣水果，2女自立門戶後，也在向上市場擺攤，攤位擺在他攤位對面，販賣水果與競爭。去年9月26日上午，江在2女攤位前，向不特定顧客指責2女不是之處，干擾2女擺攤，因而與2女爭執。

江男以台語辱罵賴女「背骨」、「死胖子」，並動手翻倒賴女正在補貨的蘋果紙箱，使半箱蘋果掉落地上無法販賣。江男又以台語辱罵林女「同性戀」、「滿臉豆花」（爛瘡之意）、「死胖子」及「背骨」，並使用行動電話開啟網路臉書直播。經2女提起告訴。

江男不滿2名女徒弟在他的攤前擺攤賣水果，以台語辱罵賴女、林女「背骨」，還翻倒蘋果箱，使半箱蘋果掉落地上，經2女提告，台中地檢署今天依公然侮辱、毀損等罪將江男起訴。圖／本報資料照
江男不滿2名女徒弟在他的攤前擺攤賣水果，以台語辱罵賴女、林女「背骨」，還翻倒蘋果箱，使半箱蘋果掉落地上，經2女提告，台中地檢署今天依公然侮辱、毀損等罪將江男起訴。圖／本報資料照

台語 直播 公然侮辱

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