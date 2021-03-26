水果攤販不滿徒弟對打擂台 罵2徒「背骨」還翻倒蘋果箱

江男先前帶賴女、林女在市場擺攤賣水果，未料2女自立門戶後，在他的攤前擺攤賣水果，去年與2女爭執後，以台語辱罵賴女「背骨」，還翻倒賴女的蘋果箱，使半箱蘋果掉落地上；另辱罵林女「同性戀」、「滿臉豆花」、「背骨」，還使用手機網路臉書直播，經2女提告，台中地檢署今天依公然侮辱、毀損等罪將江男起訴。

江男（49歲）坦承辱罵2女「背骨」等語，也翻倒蘋果紙箱。但江男否認公然侮辱犯行，辯稱「我認為我沒有錯，賴女先罵我，我過去跟賴女理論，賴女手上拿一箱蘋果，拉扯間打翻；且林女也有罵我」。

起訴書指出，江男不滿賴女、林女先前跟隨他在台中市西區向上市場擺攤販賣水果，2女自立門戶後，也在向上市場擺攤，攤位擺在他攤位對面，販賣水果與競爭。去年9月26日上午，江在2女攤位前，向不特定顧客指責2女不是之處，干擾2女擺攤，因而與2女爭執。