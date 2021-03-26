快訊

高雄地區4月1日起全天減壓供水 洗車、游泳池要節水10%

缺水「凍未條」！友達派員赴勤美之森工地取水檢測

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美亞鋼管前董事賴粵興私賣2億股 遭起訴業務侵占及洗錢

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

美亞鋼管前董事賴粵興。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影
美亞鋼管前董事賴粵興。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影

美亞鋼管前董事賴粵興，涉在2009年未經美亞董事會同意，擅將旗下的香港美控公司持有兩億股出售給港商，致美亞損失至少港幣1.65億元。台北地檢署今依刑法業務侵占罪及洗錢防制法之洗錢罪起訴賴，並建請法院宣告沒收未扣案的不法所得4250萬元港幣。

檢方調查，美亞鋼管於2003年成立「BVI美亞」，另2004年6月以香港美亞控股公司於香港上市，賴粵興任BVI美亞公司負責人，而美亞BVI擁有香港美亞3億股股份。

賴明知當時香港美控BVI公司在公開市場交易價格約為每股港幣0.55元至0.73元，3億股香港美控公司股份至少值港幣1億6500萬元，竟意圖為自己不法利益又損及美亞鋼管利益，未經董事會同意擅自與寶鼎公司林姓行政總裁達成口頭協議。

雙方約定「由寶鼎取得不可撤銷的售股權利，得將美亞BVI公司所持有美港美控公司3億股股份，以不低於港幣1億元價格出售予寶鼎公司（超過港幣1億元部分則屬寶鼎所有）」。

賴、林便配合口頭協議，賴將3億股扣除1億股（售價港幣5500萬元）之外的剩餘兩億股，以港幣4500萬元出售給寶鼎公司。賴身為美亞BVI公司唯一董事，本應忠實執行業務並盡善良管理人注意義務，對於2億元股股票負有保管及維護責任。

縱其擅自賤價處分，處分後仍屬美亞BVI公司及母公司美亞鋼管所有，竟由不知情的祕書高怡秋將款項匯至親友的各銀行帳戶，再以較小額方式分散轉給林姓商人。台灣美亞發現兩億股不翼而飛，向檢調提告。

台灣美亞指賴身為BVI美亞負責人，負有保管香港美亞股份責任，卻未經公司同意，擅將兩億股託管出售給港商，致公司受損。檢方今調查後今依法起訴。此外，高怡秋、高女丈夫（賴的外甥）林志煌等2人，依罪嫌不足，獲不起訴。

洗錢

延伸閱讀

遭控侵占4.4億善款 何明德行善團負責人：資產管理

南懷瑾兒子不滿被指替山口組洗錢提告 胡忠信等仍免賠

相關新聞

賴坤成爆料韓國瑜「上酒店背心經」挨告 北檢誹謗罪起訴

台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成，2018年在政論節目上爆料高雄市前市長韓國瑜上酒店背心經、給小費，挨告妨害名譽。...

北榮桃園分院爆收回扣弊案 主治醫師100萬交保

台北榮總桃園分院涉嫌勾結承包商利用外籍移工健檢、醫療機器維修，不實核銷向北榮詐領上百萬費用，桃園地檢署昨指揮廉政署、台北...

病患院內追打醫師 「醫療暴力」近年數據不減反增？

2020年8月，一位台北榮總的住院病患不滿值班醫師的醫療處置，在院內追打醫師甚至舉起椅子破窗，醫院不得不報警處理，孰料警察約談該名施暴者後，並無法拘留或遏止他的行徑，病患再次返回醫院尋仇。本篇文章搜尋過去的相關研究，也一筆一筆挖掘司法院判決系統上的資料，細讀近三年來《醫療法》106條「妨害醫療業務執行罪」成罪判決，並對案件中的不同特性做分項統計。

藝人祝釩剛呼麻緩起訴 兩年內再度吸麻將被起訴

藝人祝釩剛去年4月間被檢方臨檢發現身上懷有大麻油電子菸，遭移送偵辦。台北地檢署查出尿液有大麻反應，給予緩起訴處分，條件是...

與丁允恭同日懲戒！伸港鄉長涉收賄828萬 撤職停用3年

彰化縣伸港鄉國民黨籍鄉長曾煥彰利用監造納骨塔的機會，勾選廠商提供的名單擔任外聘評選委員，並暗示不知情的內聘委員讓內定廠商...

美亞鋼管前董事賴粵興私賣2億股 遭起訴業務侵占及洗錢

美亞鋼管前董事賴粵興，涉在2009年未經美亞董事會同意，擅將旗下的香港美控公司持有兩億股出售給港商，致美亞損失至少港幣1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。