美亞鋼管前董事賴粵興私賣2億股 遭起訴業務侵占及洗錢

美亞鋼管前董事賴粵興。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影

美亞鋼管前董事賴粵興，涉在2009年未經美亞董事會同意，擅將旗下的香港美控公司持有兩億股出售給港商，致美亞損失至少港幣1.65億元。台北地檢署今依刑法業務侵占罪及洗錢防制法之洗錢罪起訴賴，並建請法院宣告沒收未扣案的不法所得4250萬元港幣。

檢方調查，美亞鋼管於2003年成立「BVI美亞」，另2004年6月以香港美亞控股公司於香港上市，賴粵興任BVI美亞公司負責人，而美亞BVI擁有香港美亞3億股股份。

賴明知當時香港美控BVI公司在公開市場交易價格約為每股港幣0.55元至0.73元，3億股香港美控公司股份至少值港幣1億6500萬元，竟意圖為自己不法利益又損及美亞鋼管利益，未經董事會同意擅自與寶鼎公司林姓行政總裁達成口頭協議。

雙方約定「由寶鼎取得不可撤銷的售股權利，得將美亞BVI公司所持有美港美控公司3億股股份，以不低於港幣1億元價格出售予寶鼎公司（超過港幣1億元部分則屬寶鼎所有）」。

賴、林便配合口頭協議，賴將3億股扣除1億股（售價港幣5500萬元）之外的剩餘兩億股，以港幣4500萬元出售給寶鼎公司。賴身為美亞BVI公司唯一董事，本應忠實執行業務並盡善良管理人注意義務，對於2億元股股票負有保管及維護責任。

縱其擅自賤價處分，處分後仍屬美亞BVI公司及母公司美亞鋼管所有，竟由不知情的祕書高怡秋將款項匯至親友的各銀行帳戶，再以較小額方式分散轉給林姓商人。台灣美亞發現兩億股不翼而飛，向檢調提告。

台灣美亞指賴身為BVI美亞負責人，負有保管香港美亞股份責任，卻未經公司同意，擅將兩億股託管出售給港商，致公司受損。檢方今調查後今依法起訴。此外，高怡秋、高女丈夫（賴的外甥）林志煌等2人，依罪嫌不足，獲不起訴。