學弟落網供出上手是學長 被脅迫簽80萬本票賠罪

國中學長賴男指示學弟廖男領取裝有人頭帳戶的包裹，學弟落網供出上手是學長，賴心生不滿，夥同宋男、范男堵到廖，恐嚇脅迫被害人簽下面額80萬元的本票，以及簽立80萬元的借條，經廖告訴少年保護官，經警逮賴等人，台中地院今天依恐嚇得利罪將賴判刑10月，同夥宋男及范男各判刑6月。

判決書指出，賴男（22歲）於2019年4月間，指示廖姓學弟到超商領取裝有人頭帳戶資料的包裹，廖為警查獲，供出上手就是學長賴男。至同年10月20日凌晨，賴在宋男（26歲）的台中市北屯區住處巧遇廖，並見廖離開，即與宋、范男（24歲）追趕廖至遼寧公園，阻擋廖離開。

賴恐嚇廖姓學弟稱「因學弟供出學長，害學長背了7、8條案件，公司損失60萬，學弟沒有賠個100萬說不過去，學弟必須想辦法還這筆錢，要不然做偏的也可以，否則更上面的人知道的話，事情會不好處理」。