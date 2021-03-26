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學弟落網供出上手是學長 被脅迫簽80萬本票賠罪

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

國中學長賴男指示學弟廖男領取裝有人頭帳戶的包裹，學弟落網供出上手是學長，賴心生不滿，夥同宋男、范男堵到廖，恐嚇脅迫被害人簽下面額80萬元的本票，以及簽立80萬元的借條，經廖告訴少年保護官，經警逮賴等人，台中地院今天依恐嚇得利罪將賴判刑10月，同夥宋男及范男各判刑6月。

判決書指出，賴男（22歲）於2019年4月間，指示廖姓學弟到超商領取裝有人頭帳戶資料的包裹，廖為警查獲，供出上手就是學長賴男。至同年10月20日凌晨，賴在宋男（26歲）的台中市北屯區住處巧遇廖，並見廖離開，即與宋、范男（24歲）追趕廖至遼寧公園，阻擋廖離開。

賴恐嚇廖姓學弟稱「因學弟供出學長，害學長背了7、8條案件，公司損失60萬，學弟沒有賠個100萬說不過去，學弟必須想辦法還這筆錢，要不然做偏的也可以，否則更上面的人知道的話，事情會不好處理」。

經被害人廖懇求後，賴同意將債權金額降為80萬，由廖當場簽發面額80萬元的本票，以及簽立80萬元的借條，交付給學長賴男。經被害人廖男告訴少年保護官，函送台中地檢署檢察官偵查，指揮警方查獲賴等人，並查扣本票及借條。

國中學長賴男指示學弟廖男領取裝有人頭帳戶的包裹，學弟落網供出上手是學長，賴與同夥恐嚇脅迫學弟簽下面額80萬元的本票，經廖告訴少年保護官，經警逮賴等人，台中地院今天依恐嚇得利罪將賴判刑10月。圖／本報資料照
國中學長賴男指示學弟廖男領取裝有人頭帳戶的包裹，學弟落網供出上手是學長，賴與同夥恐嚇脅迫學弟簽下面額80萬元的本票，經廖告訴少年保護官，經警逮賴等人，台中地院今天依恐嚇得利罪將賴判刑10月。圖／本報資料照

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