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樹林農會選舉再捲風波 前立委廖本煙涉賄50萬元交保
樹林農會選舉捲入賄選風波，有民眾向新北地檢署檢舉，此次會員代表及里、監事選舉出現賄選，檢方昨天指揮新北市調查處兵分26路搜索，約談前立委廖本煙等人到案，訊後諭令廖本煙已新台幣50萬元交保，另被告9人分別以20萬至3萬不等交保，一人限制住居、其餘人請回。
新北市樹林區農會第19屆理事會風波不斷，原本由新北市議員高敏慧派系掌管樹農近12年，前立法委員廖本煙卻突然跳出，指出有基層不滿農會高層的做事風格，希望能夠改變樹林農會，於是找上他角逐理事長一職，但他卻在選前被判定資格不符。選後由在野廖派拿下多數會員代表，最後也順利由廖方推派的鄭啟任成為新任樹農理事長。
未料新北地檢署昨天由查賄專組主任檢察官廖先志、檢察官陳柏文指揮新北市調處，持搜索票兵分26路大陣仗搜索，查扣手機、配票單等物，並約談包含廖本煙在內共29人到案。
新北地檢署指出，日前接獲民眾檢舉，指稱樹農第19屆會員代表及理、監事選舉疑似有現金賄選，檢調調查後，查出廖本煙等人疑似以共同集資綁樁、現金買票、餐會、招待旅遊等方式，對參選農會會員代表的會員進行賄選。
昨天行動後，檢方漏夜訊問，查獲有會員代表向會員以每票一萬元酬勞買票，並經會員繳回犯罪所得共3萬元。檢方認為廖本煙等人涉嫌違反農會法罪嫌重大，訊後諭令廖本煙以50萬元交保，另被告9人分別以20萬至3萬不等交保，一人限制住居、其餘人請回。
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