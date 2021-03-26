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賴坤成爆料韓國瑜「上酒店背心經」挨告 北檢誹謗罪起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台東前立委賴坤成挨告後拿著台北地檢署傳票，開心說等韓國瑜提告，等這天等了快一個月。本報資料照片
台東前立委賴坤成挨告後拿著台北地檢署傳票，開心說等韓國瑜提告，等這天等了快一個月。本報資料照片
台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成，2018年在政論節目上爆料高雄市前市長韓國瑜上酒店背心經、給小費，挨告妨害名譽。台北地檢署認為賴未經合理查證，其言論足以貶損韓人格名譽及社會評價，今依刑法誹謗罪將他起訴。

2019年4月26日，賴坤成爆料，韓國瑜自肥，自行編列「特別獎金」，爽領80萬元，合計年領超過350萬元，超越歷任總經理百萬以上。他直批韓國瑜夫婦，「最貪婪、最會假仙，就是韓國瑜你們這對了，一人得道，雞犬升天。」

7月30日，賴坤成爆料，韓國瑜曾在酒店背心經給小姐聽，目的就是要逗小姐們開心，進一步詳細講過程，表示韓會在整桌女孩子面前說：「現在背心經，你們拿手機看一看，我從頭背到尾，看你們有沒有辦法？」他就開始這樣子。

賴坤成還說，「一手念經喔，一手就…要問黃光芹啊，我哪裡知道。你看表演成這樣子，越念越快、越念越快，女孩子大家鼓掌，現在來發小費。」、「他出手闊綽都上千的，他去都嘛菁仔種，一次都幾千塊在發的，所以他算好客人。」

檢方認為，當時韓國瑜是高雄市長，且經媒體報導國民黨第20屆第3次全國代表大會正式提名為2020年總統大選參選人，其過往社交情況既與人品、操守及政治職務是任性等公共利益相關，而屬可受公評之事項，自應受公眾嚴格檢視，並勇於合理評論。

不過，賴坤成提出的證據至多能證明韓會背心經、曾前往黑美人酒家喝酒吃飯聊天及發小費等事，卻無法證明韓在酒店內言行舉止之事為真實，也未踐行合理查證及善意篩選，其是過於輕率而為杜撰及誇大、虛構韓國瑜言行舉止。

檢方認為，賴的公然指摘、傳述的不實之事，客觀上足以使一般社會大眾閱聽後對韓的社交情形、人品、操守產生負面觀感及評價，並可能對高雄市長及總統職務適任性產生質疑或負面評價，今依法起訴。至於北農部分，可受公評獲不起訴。

韓國瑜 賴坤成 妨害名譽

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