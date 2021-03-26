北榮桃園分院爆收回扣弊案 健檢中心副主任100萬交保

台北榮總桃園分院涉嫌勾結承包商利用外籍移工健檢、醫療機器維修，不實核銷向北榮詐領上百萬費用，桃園地檢署昨指揮廉政署、台北市調查處兵分9路搜索，帶回醫院、廠商等16人，檢察官複訊後以北榮桃園分院蔣姓醫師嫌疑重大涉嫌貪汙罪命100萬元交保，其餘廠商10萬元至100萬元交保。

據了解，涉案的蔣姓醫師目前在北榮桃園分院擔任健檢中心副主任，專長以高血壓、糖尿病、呼吸道感染、居家照護，癌症安寧控制等，資歷豐富，但涉嫌弊案疑因內部人看不下去檢舉。

桃園地檢表示，2019年間接獲情資，國軍退除役官兵輔導委員會轄下臺北榮民總醫院桃園分院，涉嫌勾結承包健檢業務的廠商「陞合公司」，以不實核銷外籍移工的健檢費用，並偽造健檢醫療機器維修紀錄。

桃檢指派肅貪兼重大組檢察官周欣蓓指揮，昨天持搜索票由廉政署、台北市調處人員兵分9路，到桃園分院、廠商辦公室等地，約談、傳喚12人列被告、4人列證人，複訊後認定桃園分院蔣姓醫師疑似收取廠商回扣上百萬元。