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味王董座涉侵占逃稅上億 陳清福湊不出百萬保金

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

已故「青果大王」陳查某創立的大洋僑果集團，爆出老臣侵吞鉅款案。味王董座兼民視常務董事陳清福，利用農產品交易不須繳納營業稅與開立發票陋習，將貨款存入自己可掌控帳戶，金額逾15億元，其中10億元流向不明，還逃漏2億5千萬元稅金，調查局昨天搜索約談11人到案，台北地檢署訊後命陳清福180萬元交保，但陳清福深夜湊不出保金，留在法警室過夜。

檢方原命陳清福200萬元交保、大洋僑果集財務主管林德盛150萬元交保、全青公司負責人陳月鳳100萬元交保，但3人湊不出保金，檢方因此降保，陳清福改180萬元、林德盛120萬元、陳月鳳80萬元交保，不過因深夜銀行關門，3人只好留在法警室等待天亮提款。

其餘財務人員陳慧玲、陳玲玲和陳素蘭各以20到50萬元不等金額交保。

大洋僑果集團旗下有「全青公司」、「程威公司」及「萬果貿易公司」，50多年前由陳查某及子女陸續設立，主要經營台灣向日本進口水果銷售業務；陳查某早年靠賣香蕉到日本發跡，累積財產千億元，國民黨榮譽主席連戰女兒連惠心1995年嫁給陳查某孫子陳弘元，兩家為姻親關係。

陳查某過世後，長子穎川建忠（原名陳建忠）懷疑父親留下7億元遺產被弟弟侵占，與姊妹聯手打官司，讓陳查某的棺木在家中放了4年多才下葬，還衍生10億元遺產欠稅風波，穎川建忠曾以79歲高齡接掌味王董事長，誓言捍衛父執輩留下的產業，如今因老臣陳清福蠶食鯨吞鉅款，讓陳家再掀司法大戰。

穎川建忠為經營父親創辦的青果集團，全家入籍日本且將姓改為陳的堂號「穎川」，陸續投資海內外事業，事業跨足青果、媒體，以旗下味王推出明星商品「王子麵」聞名，還有民視電視公司過半股權。

穎川建忠在2016年被鑑定屬中度失智，長子穎川浩和向台北地院聲請對父親輔助宣告，請求法院讓大洋僑果公司負責人陳清福，擔任資產輔助人。

陳清福為牟取私人利益，涉與集團董事陳月鳳、陳榮祥、財務主管林德盛、監察人陳玲玲共謀，藉全青等公司將水果銷予國內盤商「志強水果行」機會，利用農產品交易不須繳納營業稅、漏開發票等交易憑證陋習，先開足額發票給盤商，要求盤商將部分貨款存入全青、程威及萬果公司帳戶，餘款項則匯入陳清福私人帳戶，2013至2019年，侵占挪用逾15億元。

檢調清查，若以2013至2019年營所稅17%及20%計算，陳清福等人逃漏稅捐2億5千萬元。

味王董座陳清福（左）、大洋僑果集團主管林德盛（右）。記者曾吉松／攝影
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全青公司負責人陳月鳳。記者曾吉松／攝影
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味王董座陳清福湊不出百萬保金。記者曾吉松／攝影
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