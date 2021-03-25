快訊

父子之爭延燒！百歲東元阿嬤說話了 勸「他」放手負責任

從石油、銅到衛生紙 長榮塞船事件恐掀全球蝴蝶效應

黃士修涉侮辱網友小笨蛋 士檢偵結起訴

中央社 / 台北25日電

核四公投領銜人黃士修去年在行政院長蘇貞昌臉書粉絲頁，以「蠢貨」、「小笨蛋」回應林姓網友留言，士林地檢署日前依公然侮辱罪嫌起訴黃士修。

全案起於，行政院長蘇貞昌去年12月13日參訪台灣漫畫基地，以三倍券購買近3000元的漫畫，支持台灣原創作品，並在臉書粉絲頁發布相關訊息。

士林地檢署起訴書指出，黃士修與林姓網友並不認識；黃男去年12月13日晚間到蘇貞昌臉書粉絲頁留言質疑三倍券政策，林姓網友留言回覆：「請問在九月花跟十二月花對於經濟的貢獻差別何在？」

黃士修隨即標記林姓網友，並留言回覆「差別在於政府一開始大內宣的乘數效應呀，小笨蛋，雖然替代性消費的乘數效應本來就很低，但是騙你們這種不讀經濟學的蠢貨綽綽有餘」、「不用功讀書的小笨蛋」。

案經林姓網友提告，黃士修到案坦承留言，但否認妨害名譽，辯稱是為了反駁林姓網友的質疑，並指林姓網友發言不符合一個正常人的知識水準，才稱對方為小笨蛋，「蠢貨」、「小笨蛋」都是個人意見表達，且是符合事實脈絡的評論，並非攻擊對方人格。

檢察官認為，黃士修以「蠢貨」、「小笨蛋」、「不讀經濟學」表示不屑、輕蔑，足以貶損林姓網友在社會上所保持的人格及地位，涉犯公然侮辱罪嫌，日前起訴黃男。

黃士修

延伸閱讀

黃子哲：蘇貞昌要用高速公路集水抗旱最無腦

公務員提繳退撫基金費用免稅 蘇貞昌盼早日修法

自詡誠意、勇敢率先打疫苗 蘇貞昌：我好好的沒有不行

影／陳冲「流金歲月」新書發表 爆被蘇貞昌Fire的過往

相關新聞

內部人看不下去檢舉 北榮桃園分院健檢爆弊案詐上百萬

台北榮總桃園分院爆發健檢採購弊案，廉政署接獲檢舉報請桃園地檢署指揮，廉檢調蒐證數月今兵分多路到台北、桃園等多處搜索，初步掌...

國民黨欲以美金公債抵銷8.6億元 行政法院：私法不歸我管

國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產追徵8.6億多元，國民黨拒繳並提債務人異議之訴，欲以美金公...

「水果王國」大洋僑果集團驚爆老董侵占10億 檢調搜索約談

檢調獲報，指大洋僑果集團負責人陳清福等高層主管，利用集團內負責處理進口水果銷售業務的全青、程威及萬果公司銷售與國內盤商時...

竹聯幫地虎堂堂主栽贓裝機員偷百萬名表 恐嚇遭判刑

竹聯幫地虎堂堂主及中華統一促進黨贏政黨部主委吳金虎涉嫌暴力討債、恐嚇取財，甚至對到其住處安裝機上盒的裝機員都栽贓偷走他的...

夫行刑式槍擊妻 國民法官模擬法庭僅判關20年

士林地方法院因應國民法官法，舉辦模擬法庭，日前蔡英文總統親臨旁聽支持，經連續3天密集開庭審理「丈夫持槍殺妻案」，原案件被...

空服員罷工…長榮求償工會被認不當勞動行為 公司提告敗訴

空服工會於108年間發動長榮罷工，長榮航空向工會成員求償3400萬元，被勞動部不當勞動行為裁決委員會認定不當勞動行為。長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。