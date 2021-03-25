黃士修涉侮辱網友小笨蛋 士檢偵結起訴
核四公投領銜人黃士修去年在行政院長蘇貞昌臉書粉絲頁，以「蠢貨」、「小笨蛋」回應林姓網友留言，士林地檢署日前依公然侮辱罪嫌起訴黃士修。
全案起於，行政院長蘇貞昌去年12月13日參訪台灣漫畫基地，以三倍券購買近3000元的漫畫，支持台灣原創作品，並在臉書粉絲頁發布相關訊息。
士林地檢署起訴書指出，黃士修與林姓網友並不認識；黃男去年12月13日晚間到蘇貞昌臉書粉絲頁留言質疑三倍券政策，林姓網友留言回覆：「請問在九月花跟十二月花對於經濟的貢獻差別何在？」
黃士修隨即標記林姓網友，並留言回覆「差別在於政府一開始大內宣的乘數效應呀，小笨蛋，雖然替代性消費的乘數效應本來就很低，但是騙你們這種不讀經濟學的蠢貨綽綽有餘」、「不用功讀書的小笨蛋」。
案經林姓網友提告，黃士修到案坦承留言，但否認妨害名譽，辯稱是為了反駁林姓網友的質疑，並指林姓網友發言不符合一個正常人的知識水準，才稱對方為小笨蛋，「蠢貨」、「小笨蛋」都是個人意見表達，且是符合事實脈絡的評論，並非攻擊對方人格。
檢察官認為，黃士修以「蠢貨」、「小笨蛋」、「不讀經濟學」表示不屑、輕蔑，足以貶損林姓網友在社會上所保持的人格及地位，涉犯公然侮辱罪嫌，日前起訴黃男。
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