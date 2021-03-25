竹聯幫地虎堂堂主栽贜裝機員偷百萬名表 恐嚇遭判刑

竹聯幫地虎堂堂主及中華統一促進黨贏政黨部主委吳金虎涉嫌暴力討債、恐嚇取財，甚至對到其住處安裝機上盒的裝機員都栽贜偷走他的百萬勞力士表，還恐嚇說「你網路打一下就知道我的身分啦，白道就是主委，黑道什麼查一下啦」，彰化地方法院依恐嚇取財未遂罪、恐嚇危害安全罪將他判刑9月。

吳金虎多次被警方提報治平對象，是全國大掃黑的常客，遭彰化地檢署依違反組織犯罪防制條例等罪嫌起訴。

判決書指出，2018年吳金虎委託群健電視公司來住處安裝電視機上盒，當天下午即打電話給安裝的丁姓員工二人恐嚇說他的百萬勞力士表不見了，還要兩人去網路查查他的名氣，說「雅虎奇摩我的名字你打打看啦，我的東西你也敢拿，你也很有膽子」、「勞力士都有編號，你聽得懂嗎？黑白兩道絕對會找。反正我黑的也要玩你，白的也要玩你。」

吳金虎要丁姓員工交出百萬勞力士，甚至報警處理，但他並沒有丁某偷勞力士的證據，竊盜案不起訴。

2019年吳金虎又因友人向他借8萬元未還，即以微信發送友人的住址和照片給友人，並恫稱「很快的，黑白兩道都會認識你的，恭喜你，你會很出名。最後的告知」，讓友人心生畏懼。

但吳的友人聲稱他投資33萬元在吳要開的酒吧，但後來酒吧沒開成，他認為吳還欠他33萬元，所以8萬他沒必要還吳；但吳卻否認有投資酒吧情事。

吳金虎也涉率眾暴力討債，他卻辯稱「沒有成立竹聯幫地虎堂，這是電視亂報」、「我沒有恐嚇討債，只是剛好出現在那裡」。

吳金虎等又稱「竹聯幫地虎堂」、「竹聯幫地虎堂斌勢分會」並不實際存在，只是要攀附竹聯幫，這是被告等人行走社會時自創名號，營造名氣響亮的外觀，在社會上比較不會被欺負。