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夫行刑式槍擊妻 國民法官模擬法庭僅判關20年

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

士林地方法院因應國民法官法，舉辦模擬法庭，日前蔡英文總統親臨旁聽支持，經連續3天密集開庭審理「丈夫持槍殺妻案」，原案件被告施信誠遭判無期徒刑，今國民法官與職業法官評議後，宣判合併應執行20年有期徒刑，較原案例為輕。

此次模擬法庭改編自2016年男子施信誠殺妻案，施多次家暴妻子，妻子不堪家暴至新北汐止擔任寵物美容師，更訴請離婚，施出獄後為求復合遭拒，在寵物美容店持槍行刑式槍擊妻子，施逃亡遭逮後，在法庭上嗆法官「反正你也不敢判我死刑」，最後最高法院判他免死，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

6位國名法官及4位備位國民法官及三位職業法官，依照國民法官法規定證卷不併送，直到開庭後才知道案件內容，接受連續3天緊密開庭，包含案發前家暴影像光碟、夫妻出遊影片、槍擊現場照片、屍體相驗報告、精神鑑定書、犯後抄寫心經等大批資訊轟炸。

本次模擬法庭重點「量刑辯論」檢、辯雙方無不使出全力，極力爭取國民法官法庭的認同，辯方極力辯護希望國民法官不要判處死刑，最終檢方也無論告求處死刑。

今下午歷經近4小時完成評議，評議過程中，受命法官表態18年6月至無期徒刑都可接受，無記名投票結果中，有3人投給無期徒刑，最終量刑為18年6月、褫奪公權10年，另非法持有槍支罪處3年6月、併科罰金10萬元，罰金可易服勞役，合併應執行20年徒刑。

真實案例被告遭判處無期徒刑，褫奪公權終身，模擬法庭判決為輕。檢察官指出，經此次模擬法庭，可見無期徒刑與死刑在人民心中，同樣是「心理天花板」。

審判長在模擬法庭後的研討會中表示，這是擔任多年法官來，首度沒有閱卷就開庭、沒有準備就踏上法庭，是壓力也是挑戰，與國民法官皆認為真的被很多資訊轟炸。

國民法官也稱，認定事實及量刑都是困難決定；連續三天密集開庭審理，時間安排太過緊湊，擔心新制上路後，若審理過久，是否會影響工作。國民法官也稱，審理案件中，認定事實及量刑都是困難決定。

士院新聞稿指出，此次國民法官學歷從國中至大學畢業均有；職業部分，有公司職員、負責人、網拍、公務員、技術人員、商號負責人、家管，亦有現待業中；年齡層介於30歲至69歲，具百工百業特色，並有相當高水準的學經歷，充分反應國民法律感情。

其中國民法官運用生活及事理經驗提問，如依服兵役經驗，提問被告行凶前所持手槍的保險栓、子彈裝填情形，判斷被告是預謀犯案或氣憤殺人；也針對夫妻互動關係訊問有無查證妻子引產事宜，了解行凶動機，均深入問題核心。

士林地院院長蘇素娥表示「真實發現問題，即是成功的模擬法庭」相信經過3天的審理激盪及事後意見交流，審、檢、辯、學界及參與國民法官、備位國民法官對於國民法官法之操作，均有更深一層的熟悉與瞭解，也對國民法官法之推動更往前邁進一大步。

士林地院歷經模擬法庭三天審理，判處20年徒刑，比原判決為輕。圖／司法院提供
士林地院歷經模擬法庭三天審理，判處20年徒刑，比原判決為輕。圖／司法院提供
士林地院歷經模擬法庭三天審理，判處20年徒刑，比原判決為輕。圖／總統府提供
士林地院歷經模擬法庭三天審理，判處20年徒刑，比原判決為輕。圖／總統府提供

國民法官 死刑 家暴

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