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「銅鑼灣書店」創辦人林榮基遭潑紅漆 3嫌判賠30萬

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

香港「銅鑼灣」書店創辦人林榮基來台開店，書店開張前被男子鄭啟龍等3人潑漆，台北地院一審依公然侮辱、毀損、傷害、強制4罪判鄭等3人3月至4月徒刑，得易科罰金，案件上訴高等法院審理中；民事部分，林榮基對鄭啟龍3人求償300萬元精神慰撫金，台北地方法院今判鄭啟龍等3人應賠償林榮基30萬元，可上訴。

林榮基去年4月25日在台北市中山區南京西路開設銅鑼灣書店，持續宣揚香港問題的理念；鄭啟龍透過網路蒐集林榮基的照片、書店街景圖檔，邀曾士晟、曾士峰兄弟謀議對林榮基潑灑紅色油漆。

鄭啟龍等人去年4月20日搭乘高鐵自高雄北上，投宿漢口街旅館確認犯罪細節；隔天，3人分別搭計程車前往書店附近，見林榮基進入咖啡店戶外座位區，由曾士峰拿隨身攜帶的瓶裝紅漆倒入紙杯，對林潑灑，曾士晟則持手機拍攝過程。

林榮基頭部、臉部、上半身、雙手均沾染紅漆受傷；案發後，曾氏兄弟逃逸，將潑漆照片傳給鄭啟龍，3人再共同搭計程車返回投宿旅館、搭乘高鐵返回高雄，警方逮捕3人法辦，檢察官偵查起訴，3人在法院均自白認罪。

一審認為，鄭啟龍等人不尊重個人政治理念與價值觀差異，但他們犯後當庭向林榮基道歉，雖未獲林榮基諒解、和解，但審酌檢察官、告訴代理人意見，依法判鄭啟龍4月、曾士晟3月、曾士峰3月徒刑。

民事部分，林榮基認為鄭啟龍等3人潑紅漆造成他名譽、健康、自由權等受損，求償300萬元精神慰撫金；林榮基委任律師曾說，本案不只社會矚目，且林榮基是被迫從香港遷來台灣的弱勢，潑紅漆對他的生活造成重大影響，也是對社會不好的示範，應給予比一般物理性暴力更高的賠償金。

法院認為，鄭啟龍等3人不滿林榮基關於香港民主人權的理念和訴求，不思透過合法途徑表達意見，卻伺機朝林潑灑紅漆侮辱，審酌雙方身份、地位、經濟狀況等，認為鄭啟龍等3人應連帶賠償30萬元。

林榮基。圖／聯合報系資料照片
林榮基。圖／聯合報系資料照片

林榮基 香港 銅鑼灣書店

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