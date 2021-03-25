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內部人看不下去檢舉 北榮桃園分院健檢爆弊案詐上百萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

台北榮總桃園分院爆發健檢採購弊案，不法所得估計上百萬元。聯合報系資料照／記者曾增勳攝影
台北榮總桃園分院爆發健檢採購弊案，不法所得估計上百萬元。聯合報系資料照／記者曾增勳攝影

台北榮總桃園分院爆發健檢採購弊案，廉政署接獲檢舉報請桃園地檢署指揮，廉檢調蒐證數月今兵分多路到台北、桃園等多處搜索，初步掌握桃園分院涉嫌以健檢、機器維修等勾結醫療顧問公司，不法所得估計上百萬，已約談醫院高層、醫療公司負責人等，全案朝詐欺得利、偽造文書等罪嫌偵辦。

全案經桃園地檢署指派肅貪兼重大組檢察官周欣蓓指揮，今天上午指揮廉政署、台北市調查處等到位於台北的醫療公司，以及榮總桃園分院等地搜索，初步掌握院方多名高層涉案。

廉檢調掌握，北榮桃園分院涉嫌以內部健檢中心、機器維修等項目，與醫療公司合作偽造不實文件，向台北榮總請款詐得上百萬不法所得，因內部人看不下去蒐證檢舉。

廉政署、調查局人員目前已將桃園分院高層、醫療公司等16人列被告，全數帶回廉政署由檢察官複訊，全案朝詐欺、侵佔，及偽造文書等罪嫌偵辦。

健檢 偽造文書 詐欺 榮總

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