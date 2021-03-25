快訊

快對發票！全聯開出千萬特別獎 幸運兒只花130元

台北捷運換新Logo了！ 民眾看照片笑翻：根本便利商店

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民黨欲以美金公債抵銷8.6億元 行政法院：私法不歸我管

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產追徵8.6億多元，國民黨拒繳並提債務人異議之訴，欲以美金公債抵銷債務。台北高等行政法院認為私法債權的美金公債存在與否，並非行政訴訟審判權範圍，今判國民黨敗訴，可上訴。

黨產會指出，國民黨應於行憲後實行黨國分離，並將房屋使用權返還予國家，但國民黨非但沒有返還給國家，甚至利用黨國一體之政治支配實力，將該等房屋「所有權」移轉登記為「黨有」，自屬不當取得財產。

國民黨不服拒繳，對黨產會主張以持有的民國36年第二期美金公債，繳付抵押黨產會向其追繳的8億6488萬3550元公法上債務，該已因抵銷而消滅，故提起債務人異議之訴，請求撤銷該執行事件的行政執行程序。

合議庭指出，我國關於行政訴訟與民事訴訟的審判，依現行法律規定，是採二元訴訟制度，因公法關係所生爭議，由行政法院審判，因私法關係所生爭執，則由普通法院審判，各有所司。

於行政訴訟上得以審認發生抵銷效力的私法債權，解釋上應限於有確定效力的民事確定判決、和解筆錄、調解筆錄及支付命令，或經法院核定的鄉鎮巿所製作調解書或當事人不爭執等情形，至於尚待普通法院審認的私法債權，不能逕由行政法院予以審酌。

依民國36年美金公債條例規定可知，國民是否承買依該條例發行該美金公債，完全是自己的選擇，與公權力無關，國家對公債債票持有人所負給付義務，性質上為私法債權債務關係。

黨產會對於國民黨是否因持有美金公債而為債權人，既然有所爭執，而就性質上為私法債權的美金公債債權存在與否的爭議，並非行政訴訟審判權範圍，也不是行政訴訟所能調查審認。

況且，依兩岸條例第63條第3項第1款規定，國家統一前，就民國38年以前在大陸發行尚未清償的外幣債券及民國38年黃金短期公債，該等債務不予處理。釋字第475號解釋也已揭示規定合憲。

合議庭表示，因為債務必須具備抵銷的要件，才能發生抵銷效力，在民國36年間發行的美金公債，在法律上難認具備適於抵銷的狀態，故國民黨其已為抵銷意思表示，主張追徵的8億餘元公法上債權已然消滅，亦無可採。

國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產追徵8.6億多元，國民黨拒繳欲以美金公債抵銷債務。台北高等行政法院今判國民黨敗訴。本報資料照
國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產追徵8.6億多元，國民黨拒繳欲以美金公債抵銷債務。台北高等行政法院今判國民黨敗訴。本報資料照

黨產會 國民黨 公債

延伸閱讀

欲以美金公債8.6億元繳追徵 國民黨提告敗訴

稱抗旱「早有部署、從未鬆懈」民進黨：不像國民黨只會辦徵文比賽

中苗用水將「供五停二」　國民黨：前瞻計畫治水破功

台灣選民升級成2.0版？孫大千：國民黨別高興太早

相關新聞

內部人看不下去檢舉 北榮桃園分院健檢爆弊案詐上百萬

台北榮總桃園分院爆發健檢採購弊案，廉政署接獲檢舉報請桃園地檢署指揮，廉檢調蒐證數月今兵分多路到台北、桃園等多處搜索，初步掌...

「水果王國」大洋僑果集團驚爆老董侵占10億 檢調搜索約談

檢調獲報，指大洋僑果集團負責人陳清福等高層主管，利用集團內負責處理進口水果銷售業務的全青、程威及萬果公司銷售與國內盤商時...

國民黨欲以美金公債抵銷8.6億元 行政法院：私法不歸我管

國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產追徵8.6億多元，國民黨拒繳並提債務人異議之訴，欲以美金公...

欲以美金公債8.6億元繳追徵 國民黨提告敗訴

國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產追徵8.6億多元，國民黨拒繳並提債務人異議之訴，欲以美金公...

律師誆常和法官打麻將 吹噓30萬買通法官換緩刑

移民署專勤隊温姓男子因貪汙案一審遭判刑，委任律師姚姓男子二審辯護，不料姚稱「常和法官打麻將」可用30萬買通二審法官判處緩...

農民趕鳥放沖天炮把工廠燒了 判拘役50日

農民趕鳥放沖天炮，把工廠都燒了!彰化縣社頭鄉潘姓農民去年6月多次放沖天炮趕農田的麻雀等鳥類，卻造成沖天炮燒到鄰近工廠，彰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。