國民黨欲以美金公債抵銷8.6億元 行政法院：私法不歸我管

國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產追徵8.6億多元，國民黨拒繳並提債務人異議之訴，欲以美金公債抵銷債務。台北高等行政法院認為私法債權的美金公債存在與否，並非行政訴訟審判權範圍，今判國民黨敗訴，可上訴。

黨產會指出，國民黨應於行憲後實行黨國分離，並將房屋使用權返還予國家，但國民黨非但沒有返還給國家，甚至利用黨國一體之政治支配實力，將該等房屋「所有權」移轉登記為「黨有」，自屬不當取得財產。

國民黨不服拒繳，對黨產會主張以持有的民國36年第二期美金公債，繳付抵押黨產會向其追繳的8億6488萬3550元公法上債務，該已因抵銷而消滅，故提起債務人異議之訴，請求撤銷該執行事件的行政執行程序。

合議庭指出，我國關於行政訴訟與民事訴訟的審判，依現行法律規定，是採二元訴訟制度，因公法關係所生爭議，由行政法院審判，因私法關係所生爭執，則由普通法院審判，各有所司。

於行政訴訟上得以審認發生抵銷效力的私法債權，解釋上應限於有確定效力的民事確定判決、和解筆錄、調解筆錄及支付命令，或經法院核定的鄉鎮巿所製作調解書或當事人不爭執等情形，至於尚待普通法院審認的私法債權，不能逕由行政法院予以審酌。

依民國36年美金公債條例規定可知，國民是否承買依該條例發行該美金公債，完全是自己的選擇，與公權力無關，國家對公債債票持有人所負給付義務，性質上為私法債權債務關係。

黨產會對於國民黨是否因持有美金公債而為債權人，既然有所爭執，而就性質上為私法債權的美金公債債權存在與否的爭議，並非行政訴訟審判權範圍，也不是行政訴訟所能調查審認。

況且，依兩岸條例第63條第3項第1款規定，國家統一前，就民國38年以前在大陸發行尚未清償的外幣債券及民國38年黃金短期公債，該等債務不予處理。釋字第475號解釋也已揭示規定合憲。