欲以美金公債8.6億元繳追徵 國民黨提告敗訴

國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產追徵8.6億多元。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產追徵8.6億多元，國民黨拒繳並提債務人異議之訴，欲以美金公債抵銷債務。台北高等行政法院今宣判，認為主張無理由，判國民黨敗訴，可上訴。兩造均沒有到庭聽判。

黨產會指出，國民黨應於行憲後實行黨國分離，並將房屋使用權返還予國家，但國民黨非但沒有返還給國家，甚至利用黨國一體之政治支配實力，將該等房屋「所有權」移轉登記為「黨有」，自屬不當取得財產。

國民黨不服拒繳，對黨產會提起撤銷訴訟、債務人異議之訴，並主張以持有的民國36年第二期美金公債，繳付抵押黨產會向其追繳的8.6億餘元債務。

國民黨委任律師張少騰指出，美金公債計價方式、面額是民國36年的金額、計算金額是38億多元。他說，2016年黨產會成立後，陸續讓人民產生768億元債權，本件是8.6億元。

合議庭表示，國民黨主張本件追徵8億餘元公法上債權已因抵銷而消滅，尚無可採，其訴請判決撤銷該執行事件的行政執行程序，為無理由，應予駁回。