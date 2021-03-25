台中水利局科長要業者提供代步車 涉貪污遭起訴

台中市政府水利局前林姓科長，涉嫌要求得標工程的張姓工程顧問公司業者，提供自小客車供私人代步，獲取不法利益逾新台幣23萬餘元，檢方偵辦後，依貪污罪嫌將林男與張男起訴。

台中地檢署起訴書指出，39歲林姓男子於民國106年2月至109年3月間，曾任台中市政府水利局污水工程科長，負責綜理水資源中心興辦計畫與相關工程。

台中市水利局於106年6月間，公告辦理台中市10期重劃區，用戶接管工程開口契約委託設計及監造技術服務，工程顧問公司張姓業者，經評選委員評比後得標標案。

林男於106年7月間，在水利局科長辦公室中，向前往洽公的張姓業者，要求提供自用自小客車供代步使用，以換取林男對案件後續履約提供協助，張姓業者為求案件順利而未拒絕。

張姓業者指示公司人員，購入自小客車供林男使用，並申請台灣中油公司車隊卡供林男加油，張姓業者並陸續為林男更換其他2部自小客車，作為載女兒上課、購買咖啡、美容養生館消費，或是前往機場搭機出國等私人代步使用。

林男使用車輛期間，自106年7月至108年7月，由張姓業者支付油料費、停車費、高速公路通行費、交通違規罰鍰、車輛維修、燃料與牌照稅等不法利益，共計23萬餘元。

案件法務部廉政署中部地區調查組，於109年11月17日前往林男與張男的住處及營業處所搜索偵辦。

台中地檢署檢察官偵辦後，依據證人證詞、車輛資料、繳費紀錄等證據，依違反貪污治罪條例等罪嫌，將林男與張男起訴。