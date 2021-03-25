律師誆常和法官打麻將 吹噓30萬買通法官換緩刑

移民署專勤隊温姓男子因貪汙案一審遭判刑，委任律師姚姓男子二審辯護，不料姚稱「常和法官打麻將」可用30萬買通二審法官判處緩刑，但全案無順利緩刑，温得知受騙後提告詐欺。士林地院認為，姚以詐術使當事人交付財物，判處1年徒刑。

判決指出，姚姓律師在與温男討論案件時，訛稱與法官熟識，可用30萬買通二審承審合議庭法官，判處緩刑，充當司法黃牛解決案件；温誤信所言為真，向胞兄借款後，在大安區一家麥當勞當面交付30萬給姚，但二審改判3年6月徒刑，姚推稱二審承審合議庭共有3位法官，只有1位法官有收錢，才沒辦法判緩刑，温得知受騙後提告。

姚辯稱，2017年間昏厥倒地，因腦震盪就醫服藥，導致記憶力嚴重衰退，偵查中沒辦法記清楚貪汙案件中，當事人支付律師酬金的緣由，且混淆了各筆款項約定用途與實際用途，才會發生陳述不一，沒有詐欺取財意圖。

温作證指出，當初姚律師稱「和法官熟識，經常相約打麻將，每名法官10萬元，合計30萬元行賄法官求處緩刑」當時自己因服用藥物亂了分寸，才向兄長調借現金支付，姚也說是雙方秘密，不能對外宣揚。

合議庭認定，依照被告、證人及相關證據情節勾稽，認定姚利用温臨訟想要尋求脫身心理，佯稱有管道可「疏通」二審承審法官求處緩刑，導致温交付財物，姚和辯護人所變屬於臨訟卸責之詞，不足採信。

合議庭審酌，姚身為「在野法曹」竟蔑視國家司法權獨立公正運作，吹噓自己有能耐可影響或改變司法案件，扮演「司法黃牛」利用當事人不了解司法實務運作方式，矇騙當事人可用金錢行為、疏通法官，嚴重破壞國家司法公正形象，及人民對司法公正信賴。