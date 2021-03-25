殺老闆再點蚊香「除臭」 更一審批累犯不知洗心革面

工人林文成被控悶死曾姓老闆，搶走3千元現金、反綁屍體藏在屋內7天，還寫下慰問紙條故佈疑陣，直到掩蓋不住屍臭才曝光，但一審無罪。高等法院發現林曾主動問警察「已經確定袋子裡面是我老闆了嗎？」依強盜殺人罪判18年徒刑。最高法院撤銷發回，高院更一審今改依殺人罪判他15年徒刑，褫奪公權9年；竊盜處3月得易科罰金之刑。

49歲的林文成曾因細故衝動殺人未遂，高院更一審痛批林文成不知洗心革面、反而還變本加厲，可見他人格偏差、心性凶殘。

林文成是曾姓死者的派遣工，但他長期吸食安非他命，除了積欠曾房租，還有上班遲到、曠職等狀況，曾斥「你不用做了，回家！」、「月底前搬走」，雙方大吵。2017年8月10號晚上，曾因堅持要林搬家，林氣得摀住曾的口鼻致死，還搜刮他身上的3千元，再將曾的手機關機、騎車逃逸，3分鐘後認為無處可逃只好返回。

林先將曾的外衣全脫下，用尼龍繩反綁他四肢，再拿帆布包裹裝進麻布袋內，原打算載到戶外棄屍，因沒有交通工具，只好將屍體藏在1樓後方倉庫，再覆蓋上棕色毯子掩人耳目。林連續5天在曾的房間內留下紙條說「老師，好幾天沒看到你了」、「老師，您在躲嗎？您的案子沒事的」，企圖誤導偵辦；幾天後，同住的越南籍移工聞到屍臭味，林還假裝跟著氣味尋找來源，裝不知道。

林擔心其他人起疑，用洗髮精混水、點蚊香等方式「除臭」。案發第7天，阮姓移工太過害怕，偷偷跑到倉庫割開麻布袋，發現曾姓老闆的遺體，驚恐報案。檢方雖請求從重量刑，但桃院判林無罪。

高院前審調查，發現死者生前多次抱怨林文成工作態度惡劣又吸毒，案發前兩人3度衝突，林有殺人動機。包裹屍袋的紅色尼龍繩與林的房間尋獲的尼龍繩相同，林不打電話而刻意寫便條紙聯絡被害人，顯得費心，當員警詢問字條疑竇時，林竟答「我是不是做得太過了？」

高院前審審酌林是因曾姓被害人「積欠工資」、揚言對他不利才先下手為強，依刑法第59條規定減輕其刑，不過他用盡心機假造問候字條、犯後態度不佳又吸毒度日，判他18年徒刑。不過最高法院對林是否是「強盜殺人」、被害人死亡原因有疑義，撤銷、發回更審。

高院更一審認為，林以不詳方式壓迫曾，致使曾窒息，又看到曾有3100元現金，另起竊盜犯意偷走。