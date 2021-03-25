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台中和平區農會代表選舉疑賄選買票 區公所秘書10萬交保

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

國內各基層農會選舉雖已告落幕，但台中市和平區農會代表選舉傳出賄選案，特定對象以每票3000元、4000元不等為農會代表賄選，台中地檢署日前兵分9路搜索，訊後以涉嫌違反農會法，諭令涉案的和平區公所秘書王正顯以10萬交保、農會代表劉國雄以3萬交保、劉的哥哥劉國華以10萬交保，謝姓選民以1萬交保。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，該署檢察官張富鈞偵辦和平區農會代表賄選案，本月17日指揮警調人員，兵分9路前往和平區公所、農會代表及會員住處搜索，帶回8人調查，訊後諭令和平區公所秘書王正顯以10萬交保、農會代表劉國雄以3萬交保、劉的哥哥劉國華以10萬交保，謝姓選民以1萬交保，另有1人限制住居，其餘3人請回。

台中市和平區農會代表選舉傳出賄選案，特定對象以每票3000元為農會代表賄選，台中地檢署日前兵分9路搜索，訊後以涉嫌違反農會法，檢察官命涉案的和平區公所秘書王正顯以10萬交保。圖／本報資料照
台中市和平區農會代表選舉傳出賄選案，特定對象以每票3000元為農會代表賄選，台中地檢署日前兵分9路搜索，訊後以涉嫌違反農會法，檢察官命涉案的和平區公所秘書王正顯以10萬交保。圖／本報資料照

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