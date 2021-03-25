聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中和平區農會代表選舉疑賄選買票 區公所秘書10萬交保
國內各基層農會選舉雖已告落幕，但台中市和平區農會代表選舉傳出賄選案，特定對象以每票3000元、4000元不等為農會代表賄選，台中地檢署日前兵分9路搜索，訊後以涉嫌違反農會法，諭令涉案的和平區公所秘書王正顯以10萬交保、農會代表劉國雄以3萬交保、劉的哥哥劉國華以10萬交保，謝姓選民以1萬交保。
台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，該署檢察官張富鈞偵辦和平區農會代表賄選案，本月17日指揮警調人員，兵分9路前往和平區公所、農會代表及會員住處搜索，帶回8人調查，訊後諭令和平區公所秘書王正顯以10萬交保、農會代表劉國雄以3萬交保、劉的哥哥劉國華以10萬交保，謝姓選民以1萬交保，另有1人限制住居，其餘3人請回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言