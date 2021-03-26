警方秘密「流出影像」媒體總是拿得到？ 警媒一家親如何吹起輿論風向

示意圖。圖／報系資料照

包著虛假糖衣的毒

看到這邊，想必很多人都在懷疑：媒體在報導這位前檢察官正義凜然地辭職時，難道沒有發現他問題大到已經被移送檢評會了嗎？

我只能說，當媒體與司法人員「關係良好」到志同道合地合開一間「餐廳」時，民眾絕對是吃不到真相的。

不只檢察體系如此，警方長期也拿公家錢以「聯誼餐敘」的名目，跟記者建立起「飲宴文化」，餐敘時吃飯、喝酒、唱歌的費用，都由警方買單。有錢能使鬼推磨，當警方違法濫權時，記者拿錢好說話，寫文章美化包裝。前述的「騙票」案就是一個例子，明明是警方在公文造假騙檢察官核發拘票違法剝奪人民的人身自由，警方卻被媒體報導包裝成維護正義、有情有義力挺同仁的一方，起訴的檢方反而是「恐龍」。

就像「檢警關係」最初立意良善，最後卻被扭曲一樣，媒體和警方維持良好關係的原本用意，也因濫用而變成了警方掩蓋錯誤、欺瞞大眾的管道。

拿曾經延燒過一陣子的新北市中和警踹頭案來說，該事件完整影片顯示現場的警力有五人，四名沒有犯罪的少年都被警方完全壓制、趴在地上，接著數名警員圍住跪趴在地上的少年Ｍ，其中一名警員用力抓扯著他的頭髮，逼他抬頭，大聲喝斥：「趕時間？還是趕投胎？」然後又命令趴在另一頭的少年Ｎ：「趴在那邊那個，給我過來！」Ｎ聽從指示朝警員方向走去，靠近其中一名員警時，該員警突然揪住他的衣領，將他提起並重摔在地，其他員警則情緒激動地怒斥：「過來啊！用走的咧！」此時另一名員警走向被摔趴在地且被完全制伏的Ｎ，伸出右腳狠踹Ｎ的頭頸，再次吼道：「用走的啊！」這一腳的力道大到Ｎ的頭部劇烈晃動，連出腳的員警似乎都有點重心不穩。

員警喝令Ｎ「過來」，Ｎ也乖乖走過去了，員警到底有什麼不滿？見到此情此景的附近居民看不下去，出聲阻止「幹什麼打小孩啊」，質疑警方執法過當，然而員警卻朝著樓上的居民大吼：「看三洨啊（臺語）？」「他拒檢欸！」接著集體向無辜住戶反覆叫囂：「下來啊！」「給我下來！」其中一位員警的情緒似乎完全失控，竟然指著住戶，疑似大吼：「叫你吃慶記（子彈）！」

據悉，員警執法程序出了這麼大的差錯，還有影片為證，面對執法合法性的質疑與挑戰，中和分局的高層在第一時間不是向真正具有法律專業的警官徵詢專業法律意見、自我檢討程序是否有問題，而是想盡辦法掩飾、包裝事實，企圖大事化小、小事化無。

除了後來民眾都知道的，警政署號稱警方有配備，且該案現場員警胸口確實有亮燈（顯示為有開啟、處於運作狀態）、理應開啟的密錄器「通通沒開」，令人不得不質疑警方內部是否有湮滅證據的荒謬表現之外，即便四名少年並沒有構成犯罪，中和分局的長官當初仍堅持要將這個案件包裝成犯罪，想把其中一名駕駛車輛的少年移送到少年法院，甚至在部屬提出質疑時，當著眾多部屬的面說：「你不叫他們移送，你要怎麼解套員警踢人家頭的事情？你不說他們違法有多嚴重，要怎麼把球踢出去給法院？」

先試圖包裝案件讓少年法院法官來收爛攤子，接下來又提議用警方的慣用伎倆，將少年個資透露給媒體報導、抹黑少年形象，英雄化警方「愛與鐵血」、「強勢執法」的形象來解決媒體關切的問題。幸虧當時有部分具有法治觀念與良知的員警指出這嚴重違反《兒童及少年福利與權益保障法》以及《個人資料保護法》，極力在內部阻止，才避免發生更大的禍事。

暫且不論警方疑似湮滅證據的嫌疑，到底是什麼樣的警媒關係，才會讓警方在出現重大違紀時，高層覺得可以把未成年人的個資透露給媒體做交換，希望能夠藉此抹黑受害的少年來帶風向？

相信一路讀到這的大家，此刻腦中一定冒出了不少過去看過的新聞報導。這些報導的特點是營造「警民合作無間」、「警察為民服務」、「警察勞苦功高」，時不時還有某某分局吳彥祖、某某分局林志玲等，打帥哥、美女牌的形象宣傳。現在了解那是怎麼來的了吧？這些報導之所以被端到觀眾眼前精緻地呈現，不是沒有原因的。

後來這件踹頭案怎麼樣了呢？中和分局在提交給警政署的報告裡，強調少年四人遭攔下後不願立即下車，在車內不斷咆哮、辱罵及朝員警吐口水，警方「為展現強勢執法決心」，隨即強制他們下車。至於於法無據的「踹頭」行為，明明無論誰都能很清楚看到影片中的少年趴在地上，完全被制伏、毫無掙扎，警方竟然還堂而皇之地說謊，虛構是因為少年意圖逃逸，員警才會「以腳制伏」他。整份報告都在企圖大事化小，虛晃一招表示「認為員警執法過程核有疏失」，僅記踹少年頭的員警以不痛不癢的「申誡二次」，便將這件事輕輕放下，引起輿論譁然。

獨家資料成風向操作

不只警界，司法界在人事調動、升遷前夕與媒體操作更是合作密切，除了第一部提到的黑函頻傳之外，檢察官裡的「有志之士」還時常玩「媒體戰」，將關係親近的媒體當成鬥爭工具。有些記者會與司法高層或特定派系相互為用，記者幫高層打敵對派系，高層則提供記者「獨家資料」。

記者接收爆料換稿量，甚至誇大事件，拆成好幾篇報導，爆料者則成為「媒體戰」下的既得利益者。如果媒體藉此爆料的內容屬實，也就罷了，問題在於加油添醋的不實內容一旦澈底抹黑、弄臭目標對象，就算對方是無辜的，在媒體操作的巨大力量下，幾乎不可能澄清。在司法史上，還不少認真有為的司法人員因此中箭落馬、升遷無望。

其實，司法圈內人都心知肚明，哪幾家媒體已經淪為那些司法高層的公器私用工具、鬥爭工具，然而大家都莫可奈何，甚至不得不助長那些媒體偏頗或不實報導，作為人事傾軋的鬥爭工具。長此以往，除了讓媒體公信力貶損外，也導致司法圈的不良風氣。

這些亂象，看似是讓某些司法人員得到利益、某些記者得到點閱的「雙贏」局面，但其實是欠缺職業道德與良心者得利，對媒體與司法而言，更是集體沉淪。

有所察覺的讀者看到新聞時，只看到紛紛擾擾，卻無從判斷真實性，永遠不知道自己看到的是不是又是包裝政治謊言與司法流言的「假新聞」，而難以判斷的民眾，一看到新聞難免天真地相信或是一味盲從、做出不理性的發言與行為，「公平正義」就這樣在檢察、警察、媒體三方操作來操作去之下，淪為被虛假糖衣包覆的毒藥。

如何讓民眾正確了解一件司法事件的始末，並進行理性思辨及討論，這並不只是法律工作者的任務，更是報導司法新聞的記者的任務。

媒體報導一起司法事件時，應該要就司法文書以正確、公正並客觀的解讀資訊。如果不懂，該去請教司法機關的發言人，而非在一知半解的情況下自己恣意詮釋，再搭配彷彿小說般的情境撩動大眾情緒，更不該為了拿到某些好處、便利某些特定人士，特意剪裁材料做出偏頗的報導。

記者跑第一線之路艱難，在點閱率、獨家報導，甚至是贊助的金錢壓力下，良心、新聞倫理很遺憾地就跟執法人員的依法行事、確守程序正義一樣，成了最基礎，卻也最難達成的事了。

※本文摘自《扭曲的正義：檢察官面對的殘酷真相，走向崩潰的檢警與媒體》，作者／吳忻穎。