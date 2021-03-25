翁茂鍾稱媒體顛倒是非、他深信司法 司法院：不置評

「石木欽案」讓司法人員與富商翁茂鍾陷入官商不正常往來疑雲，已故的百利銀行資產負債管理部經理諸慶恩被控偽造文書有罪部分，高檢署18日將再審聲請書送交台灣高等法院，高院隨即完成分案。翁茂鍾今在中國時報刊登「真相不可混淆，人格不容汙衊」半版廣告，指特定媒體預設聳動標題，嚴重顛倒是非，司法院表示「不予置評」。

司法院發言人張永宏表示，司法院對於翁茂鍾受訪、刊登廣告等行為，不予置評，司法院會依據翁茂鍾約詢內容及其他調查證據的結果，完成調查，並將在4月上旬人審會審議後，對外公布。

高檢署15日召開記者會，認為諸慶恩有罪判決2002年5月16日確定，但依刑事訴訟法第427條第1、4款規定，受判決人已死亡，仍得為被告利益聲請再審，也就是如檢察官認諸慶恩應受無罪判決，仍得聲請再審。

高檢署指出，和前百利銀行資產負債管理部職員聯繫後，取得有關諸慶恩涉犯偽造文書的交易單（Deal Ticket）填寫流程等事實的證述，也是判決確定後存在，是可以聲請再審的新證據。

高檢署檢察長邢泰釗表示，檢察官面臨任何冤錯案，都有義務幫當事人澄清，而諸慶恩生前窮盡方法，包括自行提起上訴、請求檢察官提起上訴、聲請再審，急切想要回復名譽，高檢署也將盡全力提出相關證據，回復諸慶恩在人世間的名譽，願他在天之靈能安息，也讓家屬平靜。

翁茂鍾今天刊登廣告稱所謂的「27本百官行述筆記本」是媒體創造出來的名詞，他從年輕到現在都一直有紀錄習慣，與一般大眾隨手筆記沒什麼不同，他與司、檢、警、調是非常單純的交往，不是為了某些目的而為，並指認識他的人都相信他「絕對不是這麼不堪的人」。

翁稱事件發展至今，媒體捕風捉影，他站出來是希望台灣能有公正的是與非、不要以訛傳訛又加油添醋。

前立法委員黃國昌今則在臉書上表示，富商砸錢買關係、買報導，可能自認是他個人的自由，但翁茂鍾顯然對自己勾結不肖司法人員的劣行，毫無反省，還說「說輕了，是欠缺病識感；講白了，是毫無羞恥心。」