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台南男持刀為土地糾紛殺鄰居夫婦1死1傷 法官判賠720萬

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市新營區男子陳建松因母親與鄰居夫婦的土地糾紛，長期相處不睦，時有爭吵、相互辱罵，去年7月間因故再次爭吵，陳情緒失控，持刀刺殺鄰居夫婦，致鄰居傷重不治，妻子則幸運救回，陳向警方自首被捕，籌措100萬現金當庭向遺孀道歉遭拒，台南地院一審判應執行22年徒刑，陳已上訴二審審理中，而鄰居妻子求償1520萬多元，台南地院判賠720萬多元，可上訴。

案發後，鄰居蕭姓妻子提起刑事附帶民事訴訟，並提兩人醫療費用3萬2988元、先生喪葬費用47萬6650元、扶養費469萬8111元，以精神慰撫金1000萬元，向陳建松求償1520萬7749元。

台南地院認為，蕭女主張自己及先生兩人醫療費、喪葬費及扶養費的損害，合計520萬7749元，陳也不爭執，認蕭女請求賠償該部分損失，為有理由，應予准許。

此外，台南地院審酌，蕭女先前從事不鏽鋼風管施作，月收入約2萬多元，2018年間薪資所得24萬多元，2019年間則無任何收入，名下也無任何財產，陳2018、2019年間均無任何所得紀錄，也無任何財產等。

同時，審酌蕭女親眼目睹配偶遇害過程，自身遭被告追趕刺殺成傷，必定驚駭莫名，且慟失伴侶，精神上受有極大痛苦，及斟酌兩造的身分、地位、經濟狀況等一切情狀，認她得請求慰撫金金額以200萬元為適當，合計判賠720萬7749元。

男子陳建松持刀殺鄰居夫婦1死1傷，一審判應執行22年徒刑，陳已上訴二審，鄰居妻子求償1520萬多元，台南地院判賠720萬多元，可上訴。圖／本報資料照
男子陳建松持刀殺鄰居夫婦1死1傷，一審判應執行22年徒刑，陳已上訴二審，鄰居妻子求償1520萬多元，台南地院判賠720萬多元，可上訴。圖／本報資料照

520 民事訴訟 薪資

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