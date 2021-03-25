快訊

AZ疫苗怎麼了？為何七成第一線醫護人員觀望不打？

新冠境外+3！20多歲台男自美返國4個月 自費確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台主氣炸！他衝撞娃娃機「保夾」 反害自己吃詐欺官司

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄陳姓男子夾娃娃機時，一邊操作一邊衝撞機台，使得機台內的洗衣球掉入取物口，蕭姓台主檢視監視器，發現陳男用衝撞方式打台，氣炸報警，高雄地院審理後，認為陳犯的是詐欺罪章內的非法由收費設備取得財物罪，判拘役15天，可易科罰金1.5萬元。

去年10月7日晚間8時33分許，陳男與黃姓好友到某娃娃機店打台，兩人後來相中有洗衣球的機台，陳男投幣後，一邊操作夾子，一邊衝撞機台，台內的洗衣球因陳男衝撞，順利掉落取物口，之後陳在請黃男將4盒洗衣球拿出，得手每盒價值約100元的洗衣盒。

後來蕭姓台主檢視監視器畫面，發現陳男用「衝撞」方式取物，憤而報警，高雄地檢署最後依竊盜、由收費設備取得財物等罪，將陳男起訴。

蕭男審理庭上憤憤不平，強調去年10月、11月，機台就因為被人衝撞掉了100多盒，平均每天損失至少1萬多元；陳男則辯稱，衝撞機台是想要增加物品掉落機會。

高雄地院法官審理時認為，雖然衝撞不見得會讓商品直接掉到洞口，但可能會撞擊到其他物品，或使商品移動到比較接近洞口、易夾取的位置；陳男一邊打台，一邊衝撞，已經超過娃娃機的正常使用範圍。

法官認為，陳男投幣後利用搖晃、撞擊機台方式增加物品掉落機會，雖然不構成竊盜罪，但行為已經讓娃娃機喪失公平性，屬於「不正方法」，署詐欺罪章內的非法由收費設備取材罪，因此處拘役15天，可易科罰金1.5萬元；至於黃男因為與陳男沒有犯意聯絡，因證據不足，諭知無罪。

陳姓男子夾娃娃時一邊操作一邊衝撞，順利得手4組洗衣球，但最後反而害自己吃上詐欺官司。記者張議晨／攝影
陳姓男子夾娃娃時一邊操作一邊衝撞，順利得手4組洗衣球，但最後反而害自己吃上詐欺官司。記者張議晨／攝影

監視器 詐欺 竊盜

延伸閱讀

妙齡女遺失有重要資料的手機 警調閱監視畫面電眼尋獲

旗山老街味道質變 商圈漸夜市化

偷娃娃機店公仔拿來賣 男子擺攤寫「奶奶病了」騙愛心

監視器社區重現 台南議員提案

相關新聞

何如芸控丈夫和飯局妹搞外遇 對方嗆「先射箭再畫靶」

女星何如芸與花蓮美侖飯店少東王敏錡16年婚姻鬧婚變，離婚官司仍在士林地方法院進行中；何如芸認為王和何姓女子搞外遇，配偶權...

海陸高性能快艇爆軍購弊案 今首開庭涉案軍官否認貪汙

國防部2008斥資7億7000多萬元採購20艘「高性能快艇」，賴姓情參官、蔡姓採購官涉嫌和龍德造船黃姓負責人勾結，將快艇...

台南男持刀為土地糾紛殺鄰居夫婦1死1傷 法官判賠720萬

台南市新營區男子陳建松因母親與鄰居夫婦的土地糾紛，長期相處不睦，時有爭吵、相互辱罵，去年7月間因故再次爭吵，陳情緒失控，...

台主氣炸！他衝撞娃娃機「保夾」 反害自己吃詐欺官司

高雄陳姓男子夾娃娃機時，一邊操作一邊衝撞機台，使得機台內的洗衣球掉入取物口，蕭姓台主檢視監視器，發現陳男用衝撞方式打台，...

巴西機場假護照露餡！餐廳經理賣2本護照 遭判刑1年2月

餐廳外場經理孫姓男子，因缺錢花用，涉嫌以1本1萬元價格，變賣自己和母親的護照，事後向警局謊報「護照遺失」不料1個月後，孫...

桃園老牌3星牌飯店藏樓鳳 「雙姬」性交易被當場抓包

桃園某老牌3星飯店負責人葉姓父子，私下和業者合作引進14名大陸、泰國籍女子，以日租房模式接男客性交易，警方掌握情資持搜索...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。