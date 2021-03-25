台主氣炸！他衝撞娃娃機「保夾」 反害自己吃詐欺官司

高雄陳姓男子夾娃娃機時，一邊操作一邊衝撞機台，使得機台內的洗衣球掉入取物口，蕭姓台主檢視監視器，發現陳男用衝撞方式打台，氣炸報警，高雄地院審理後，認為陳犯的是詐欺罪章內的非法由收費設備取得財物罪，判拘役15天，可易科罰金1.5萬元。

去年10月7日晚間8時33分許，陳男與黃姓好友到某娃娃機店打台，兩人後來相中有洗衣球的機台，陳男投幣後，一邊操作夾子，一邊衝撞機台，台內的洗衣球因陳男衝撞，順利掉落取物口，之後陳在請黃男將4盒洗衣球拿出，得手每盒價值約100元的洗衣盒。

後來蕭姓台主檢視監視器畫面，發現陳男用「衝撞」方式取物，憤而報警，高雄地檢署最後依竊盜、由收費設備取得財物等罪，將陳男起訴。

蕭男審理庭上憤憤不平，強調去年10月、11月，機台就因為被人衝撞掉了100多盒，平均每天損失至少1萬多元；陳男則辯稱，衝撞機台是想要增加物品掉落機會。

高雄地院法官審理時認為，雖然衝撞不見得會讓商品直接掉到洞口，但可能會撞擊到其他物品，或使商品移動到比較接近洞口、易夾取的位置；陳男一邊打台，一邊衝撞，已經超過娃娃機的正常使用範圍。