巴西機場假護照露餡！餐廳經理賣2本護照 遭判刑1年2月

餐廳外場經理孫姓男子，因缺錢花用，涉嫌以1本1萬元價格，變賣自己和母親的護照，事後向警局謊報「護照遺失」不料1個月後，孫的護照被換照片出現在巴西聖保羅機場，不詳人士準備拿護照前往加拿大遭攔下，移民署接獲消息發現確為假護照，全案士林地檢署依法起訴。士林地院審結，認定孫犯買賣護照罪，判處1年2月徒刑。

新北市汐止區孫姓男子，2019年6月間，偷走母親的護照，販賣自己和母親的護照共2本，給偽造護照集團黃姓男子（所涉違反護照條例罪嫌，由檢方另案偵辦），賺取2萬元，同年7月31日至汐止分局報案，謊稱護照在2天前遺失。

不料，孫售出的護照被換了照片，同年7月13日出現在巴西聖保羅瓜魯柳斯國際機場，不詳人士持變造的護照，打算搭乘巴拿馬航空入境加拿大，遭海關人員發現異狀攔下，加拿大駐香港移民官2天後在群組中通報，請求移民署國境事務大隊協助確認護照真實性。

經我方確認發現，此本護照照片遭人變造，循線移送法辦通知孫男到案。孫男到案後坦承賣掉2本護照，事後又去申報護照遺失。

判決指出，護照是個人入出國境旅行、就業、就學，以及在境外請求外國政府提供必要協助之重要身分憑證，絕不能輕率提供他人使用，甚至販售牟利。孫的行為犯買賣護照罪，以及謊報遺失護照以供他人冒名使用罪。