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桃園老牌3星牌飯店藏樓鳳 「雙姬」性交易被當場抓包

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園某老牌3星飯店負責人葉姓父子，私下和業者合作引進14名大陸、泰國籍女子，以日租房模式接男客性交易，警方掌握情資持搜索票破門，當場抓到花名「幻姬」、「浪姬」的大陸籍女子正和男客翻雲覆雨，查扣帳冊、住房資料等，檢方偵結依妨害風化罪嫌起訴葉姓父子。

檢警調查，葉姓男（42歲）現任飯店負責人，葉父（68歲）從2019年3月起以每個房間單日1260元至1300元不等價格，承租給年紀身分不詳綽號「阿金」、「小周」、「樂樂」及「小麥」等女子供其做性交易。

警方同年8月22日持搜索票到場，當場查獲大陸籍孫姓、田姓男子正分別在不同房間內和男客性交易，另也抓到大陸籍呂姓、12名泰國籍來台賣淫的女子，扣得相關帳冊」、住宿登記資料，房客明細等。

檢方訊時，葉男供稱和父親共同管理飯店，員工都叫他爸爸「葉董」，自己則是經理，葉父則說他負責業務管理，兒子主要是飯店經營。到場買春被抓的范姓、許姓男客證稱，是透過LINE和業者聯繫，到飯店找花名「幻姬」、「浪姬」的大陸籍女子性交易。

孫女、田女證稱，和男客交易後會收錢，剩下就繳給櫃檯佯稱是「阿金」寄放的；而多泰國籍女子也說，經介紹來台性交易，入住該飯店後有人先代付住宿費，房內也有保險套、潤滑液，都是飯店事先準備好的，性交易所得每天會有人來房間收走一半。

負責櫃檯的吳姓女子也說，葉男曾經傳簡訊跟他說「最近警察比較常來飯店」，並有手機翻拍對話佐證，加上警方查扣的櫃檯結帳表中，也明示陸女、泰女等使用的房間，並以預付房費方式預定。

檢方認為，葉姓負責身為飯店負責人，彼此有犯意聯絡、行為分擔，偵結依意圖使男女與他人為性交而容留以營利罪嫌起訴2人。

桃園老牌飯店引進大陸、泰國女子性交易，檢方依妨害風化罪嫌起訴負責人葉姓父子。示意圖／ingimage
桃園老牌飯店引進大陸、泰國女子性交易，檢方依妨害風化罪嫌起訴負責人葉姓父子。示意圖／ingimage

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