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海陸高性能快艇爆軍購弊案 今首開庭涉案軍官否認貪汙

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

國防部2008斥資7億7000多萬元採購20艘「高性能快艇」，賴姓情參官、蔡姓採購官涉嫌和龍德造船黃姓負責人勾結，將快艇設計載重減半浮報1億多元，全案2010年爆發經軍檢、桃檢5度不起訴，高檢最後發回命令依貪汙罪嫌起訴；法院今開庭，3人均否認，辯稱依合約設計，無浮報意圖。

起訴指出，賴男、蔡男（均56歲）當時各為陸軍司令部軍情處情參官、軍備局商情管理處採購官，國防部為補充兩棲作戰用快艇，將籌購20艘高性能快艇，分兩次採購案，由軍情局先採購1艘，驗收合格再繼續買足。

檢方認為，賴負責首艘快艇「海龍4601」採購案，黃男（73歲）意圖吃下2案共20艘購案，以降價搶標、以小綁大手法得標，還將承載5490公斤降為3000公斤，根本無法滿足作戰需求，卻仍由賴通過驗收，蔡接手再次浮報，將每艘船價格拉高，拍版底價5億600萬元，浮報達1億1073多萬元。

桃園地院今開準備程序庭，被告3人對各自負責業務、招標流程不爭執，但均否認貪汙；黃男辯稱，沒有意圖牟利，公司未獲不法利益，艦艇載重5490公斤部分是檢察官自己算的，和當初規範不符，公司不了解作戰需求都是依契約打造，也沒用得標金額去計算成本，而是投標時按需求做估算。

黃表示，在第一案中沒有考慮利潤，因該案是低價標先以成本價投標，考量後續還有19艘船的機會，因此第一案沒有賺也沒關係，且依造船慣例，所謂載重就是空船重量外，再加上合約需求油水、乘載人員的重量，公司當時依照契約中規定3000公斤去做，沒有不符規定。

賴男說，他沒有為使黃獲不法利益在驗收時放水，因目視驗收共100多個細項，雖發現有機砲座、沒機砲架，但他忽視掉未注意，當時也沒帶機槍上去，因武器是管制品也不需用到，但載重有拿沙包湊足3000公斤需求，他本身也非主驗官，而是國防部採購中心的朱姓軍官。

賴表示，第一案僅1艘船，第2案除了19艘船，採購還包括2年備用料件、4套保修工具、6套技術書、5套無線電主機設備、4套通訊主機及整體後勤支援工作，因此總預算除以19，才會變成每艘船單價變高，應先扣除其他項目再除，船公司報價在他們預算內，因有預算壓力就執行向上陳報。

蔡男則說，自己無工法、推進系統專業，龍德公司有報價但他一律不採用，並電聯賴詢問意見，在刪減預算金額，他職責是在預算範圍內完成採購案，最後底價不會和龍德或賴透露。

蔡的辯護人表示，蔡客觀無提出價格法定職權，建議決定底價前也有先查證，並無浮報行為，提建議底價也都是國防部內規，加上蔡和賴、黃間都無私交，沒有收受利益，彼此無犯意聯絡。

高性能快艇2008年爆發採購弊案，法院今首開庭，涉案軍官、船公司負責人均否認貪汙。圖／報系資料照
高性能快艇2008年爆發採購弊案，法院今首開庭，涉案軍官、船公司負責人均否認貪汙。圖／報系資料照

國防部 貪汙

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