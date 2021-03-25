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何如芸控丈夫和飯局妹搞外遇 對方嗆「先射箭再畫靶」

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

女星何如芸與花蓮美侖飯店少東王敏錡16年婚姻鬧婚變，離婚官司仍在士林地方法院進行中；何如芸認為王和何姓女子搞外遇，配偶權受侵害，提民事訴訟向王敏錡、何女求償500萬。台北地方法院今開庭，何如芸親自出庭，但未表示意見。

何如芸提告主張，媒體早已曝光此案，王連續3週接送何女、打高爾夫，也一起出國多達10次，兩人之間有親暱行為，王還送不動產當禮物，確實侵害她的配偶權，並聲請調閱王、何女的出入境和財產資料、傳喚一起出國的朋友作證，並要求王敏錡和何女出庭。

王敏錡、何女的委任律師認為，何如芸至今未提出事證證明王有送不動產給何女，卻想要法官調閱相關隱私資料，已侵害兩人隱私權，請求法官不准予調閱；另澄清不動產是何女和親戚間的買賣，和王無關，何如芸受訪稱何女是「飯局妹」，再以報導作為本案證據主張配偶權受侵害，明顯是「先射箭再畫靶」。

何如芸今出庭未表示任何意見，法官庭末諭知5月31日再開庭。何如芸控美侖少東搞外遇還送房當禮物 怒告求償500萬元

何如芸。圖／聯合報系資料照片
何如芸。圖／聯合報系資料照片

外遇 婚姻 何如芸

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