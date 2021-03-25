萬華警開單被罵「白賊警察」運將卻無罪 高院改罰3千

計程車司機王舉在艋舺龍山寺前的道路臨時停車，遭龍山派出所謝姓警員取締，王自認為只是「臨停」而警察卻堅持開紅單，氣得用車門碰撞謝、吼「白賊警察！」，警方依侮辱公務員、公然侮辱罪送辦。王遭起訴，台北地院認為王非無端謾罵，判無罪。檢方上訴，高等法院認為「白賊警察」為貶義，侮辱公務員改處3千元罰金。

王舉（55歲）現罹疾病，經濟狀況不好。2019年5月8日下午，王舉在龍山寺前臨時停車超過3分鐘，萬華分局龍山派出所謝姓警員上前取締，但王自認是在等香客上車而臨停，不是刻意停等招攬客人。因謝拒絕通融，在將舉發違反道路交通管理事件通知單拿給王時，身體卻遭車門碰撞，王對著他大吼「亂開單」、「白賊啦！」、「白賊警察！」謝認為受辱。

台北地院審理時，認為因警察認為王事「故意」開車門撞他，雙方有短暫拉扯動作，警察不斷說這是「妨害公務」，但王否認才出言「這個年輕人給我亂開單，他說我推他，白賊，哪有這種警察，白賊」。

北院認為，從整個過程通盤來看，因謝姓警員指控被車門推撞，王舉認為對方故意誣賴，才說出「白賊警察」等話，質疑他說謊，這和一般侮辱、謾罵不同，不能率認王有侮辱公務員、公然侮辱犯意。

王舉一審無罪，台北地檢署上訴。高等法院認為謝姓警員已經告訴王開單的原因，並告知如認為罰單不合理可以申訴，但王卻說「看你這個臉，看你態度惡劣」、「我說白賊，怎樣！」，並向在場民眾喊「白賊警察」宣洩不滿，明顯是在侮辱公務員和謝的名譽。

高院認為王無視警察執行公務卻口出穢言，破壞社會秩序，考量他身體和經濟狀況不好，依侮辱公務員罪處罰金3千元。