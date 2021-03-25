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雄監爆集體性霸凌！見獄友像女生 同房6人把玩他的鳥

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

因案在高雄監獄服刑的「小新」和有槍砲、毒品等前科的顏姓、曾姓等7名獄友關押在同一牢房，身為「房長」的顏男，見小新個性陰柔，又有女生氣息好欺負，竟和同房多名獄友欺負小新，利用身材、群體優勢控制小新把玩生殖器長達1個多月，不敢反抗的小新長期隱忍不發，直到監所管理員發現有異，才揭發這起猥褻暴行，顏男被重判7年徒刑，其餘涉案5人則判4年5個月至6年半。

判決指出，小新與顏姓、曾姓、許姓、張姓、宋姓、李姓、王姓男子等7人關押在同一牢房，顏男是「房長」，負責協調房內秩序；2017年5月21日下午5時許，顏男見小新僅穿著內褲一時性慾高漲，不顧小新反抗強摸他的下體，同房曾姓、許姓獄友見狀，見小新反抗激烈竟加入顏男行列，出手控制小新雙腳，讓顏男猥褻得逞。

由於顏男是房內老大，全房7人對顏是畢恭畢敬，小新遭眾人猥褻後，不僅沒人出手相救，還變本加厲參與其中，形單影隻的小新擔心反抗會更慘，在房內只能任由顏男等人撫摸胸部、下體，甚至被用腳重踩下體欺侮，長達1個月的時間小新隱忍不敢反抗。

遭顏男等人長時間在房內霸凌的小新，後來表情出現異狀，監所管理人員見狀，調閱監視器畫面才揭開這起暴行；小新偵審時泣訴，在房內舍友見他像女生，就幫他取「妹妹」、「三八」等綽號，還會奇怪語調模仿呻吟聲，只要1人出手，旁觀的其他獄友就會跟著下來，他怕反抗會更慘，只能選擇隱忍。

但顏男等人出庭時辯稱只是跟小新在玩，並沒有其他惡意，不過法官勘驗監獄內的監視器畫面，不採信顏男等人說法。

地院合議庭調查，顏男長期身為同間牢房的「房長」，卻利用房長權勢長期發洩自己性慾，其他人則見顏是房長，不僅視而不見，反而出聲、出力為顏男助勢，把小新當成玩物，毫不尊重他的人格及性自主權。

合議庭最後依據權勢猥褻罪重判顏男7年徒刑，其餘5人則依強制猥褻、強制等罪判4年5個月至6年6個月有期徒刑，至於同監的王姓男子，法官認為王僅在旁邊觀看，並未參與其中，因此諭知無罪，全案可上訴。

高雄監獄爆發集體性霸凌，同一牢房內的幾名獄友，見獄友個性陰柔像女生，竟出手猥褻，最後犯下暴行的6人被判4年5個月至7年不等徒刑。報系資料照
高雄監獄爆發集體性霸凌，同一牢房內的幾名獄友，見獄友個性陰柔像女生，竟出手猥褻，最後犯下暴行的6人被判4年5個月至7年不等徒刑。報系資料照

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